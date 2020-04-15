Будь-який ЗАЗ за 100 доларів: умережі з'явився унікальний проект

Сайт HUM 3D, який спеціалізується на створенні та продажу високодеталізованих 3D-моделей, додав до свого каталогу продукцію, яка знайома кожному українцю. Мова йде про автомобілі ЗАЗ.

Серед більш ніж 17 тис. найрізноманітніших комп'ютерних моделей (будівель, техніки, людей, тварин меблів, їжі та ін.) у каталозі доступна вся лінійка Запорізького автозаводу – ЗАЗ-965А Запорожець, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-1102 Таврія, ЗАЗ-1103 Славута, а також Vida та навіть концептуальна Slavuta Nova.

3D-модель ЗАЗ-965А hum3d.com

Моделі були розроблені із застосуванням оригінальних креслень, тому всі тонкощі дизайну, включаючи пропорції, гарантовано дотримані. Макети доступних в декількох форматах, з ними можна працювати в більшості профільних програм. Для чого ж конкретно потрібні ці ЗАЗи? Наприклад, їх можна застосувати в комп'ютерній грі або ж розробити цифровий варіант тюнінгу власного "Запорожця".

3D-модель ЗАЗ-968М hum3d.com

3D-модель ЗАЗ-1103 Славута hum3d.com

3D-модель ЗАЗ-1102 Таврія hum3d.com

3D-модель ZAZ Vida hum3d.com

3D-модель ZAZ Slavuta Nova. hum3d.com

Коштує таке задоволення – 95 євро. Втім, за ці гроші покупець отримує лише деталізований кузов автомобіля. Якщо ж потрібна повна модель, з повністю промальованим інтер'єром, доведеться заплатити набагато більше – 600 євро. Зате при придбанні кількох моделей обіцяють знижку.

Раніше OBOZREVATEL публікував ексклюзивні фото електричного ЗАЗ Ланос (бачення того, яким міг би бути такий автомобіль).

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