Б/в авто з Європи: чекаємо на китайські підробки BMW і Toyota

Китайський автопром за свою нечисленну історію встиг продемонструвати велику кількість підробок під відомі авто. Виявляється, в європейських країнах накопичились такі ТЗ.

Як повідомляє Auto.cz, в країнах Євросоюзу якимось чином виявилася пристойна кількість китайських б/в авто, що дивно нагадують західні аналоги. Деякі з них свого часу офіційно продавалися в Європі. Інші продовжують і сьогодні.

Це не б/в БМВ Х5 і не Х3, а справжня китайська підробка auto.cz

Світова спільнота, особливо представники бізнесу, негативно реагує на любов китайських автовиробників копіювати дизайн відомих моделей. З цієї причини глобальний ринок готовий прийняти тільки ті компанії, які вже демонструють власний корпоративний стиль.

Проте, з автомобілями китайського виробництва потрібно щось робити. Кожен з них вже має пристойний пробіг, а надійність – під питанням. Куди ж б/у авто з Європи потрапляють після того, як від них відмовляються місцеві покупці? На допомогу приходить український ринок.

Ймовірно, багато хто з цих машин можуть незабаром опинитися в нашій країні. Як завжди в разі старих авто з Європи найбільш привабливим фактором буде ціна. Скільки коштують євробляхи китайського виробництва?

Два в одному – BMW X5 і Toyota Land Cruiser за 70 000 грн

Один з найцікавіших варіантів – абсолютно нечитабельний Shuanghuan CEO. Середньорозмірний кросовер поєднує в собі кращі традиції дизайну BMW X5, X3 і Toyota Land Cruiser Prado.

Спереду Shuanghuan CEO схожий на Тойота Ленд Крузер Прадо ... auto.cz

... а ззаду – на кросовери BMW X3 і Х5 auto.cz

Звісно, характер безсоромного копіювання очевидний, тому результат виглядає погано, а машина здається дешевою. Найдоступніший в Європі можна купити за 70 тис. грн!

Майже Toyota RAV4 за 2000 доларів

Компанія Chery до того, як знайшла власну стилістику, експериментувала з напрацюваннями інших компаній. Хоча і робила це обережно, а в підсумку досить скоро відмовилася від такої ідеї.

Кросовер Chery Tiggo нагадує Тойота РАВ 4 auto.cz

Проте, одна з перших моделей, що прийшли на європейський ринок – кросовер Чері Тіго – нагадувала Toyota RAV4. Купити б/у авто китайського виробництва зі знайомим дизайном можна приблизно за 46 000 грн у Чехії. Пробіг – 91 тис. км.

Салон Chery Tiggo в першому поколінні виглядав сумно auto.cz

Б/у Мерседес чи близько того

Mercedes B-class – відомий компактвен. Власне, популярність для моделі обернулася появою клону під назвою Senova D20. Проте, китайська компанія BAIC, яка співпрацює з Mercedes-Benz, напевно все погодила зі своїм партнером. У будь-якому випадку, таку машину пропонують в Німеччині за 206 тис. грн.

Те, що BAIC нагадує Мерседес, – абсолютно природно auto.cz

BAIC Senova D20 виконаний за мотивами Mercedes-Benz B-class auto.cz

Копія VW за ціною оригіналу

Яскравим же прикладом безсоромного запозичення можна назвати Zotye T600. У цьому автомобілі впізнаються Audi Q5 і Фольксваген Туарег. Ще цікавіше, що цю машину можна купити в Іспанії новою за божевільні 30 тис. євро.

Знайомий дизайн і невідома емблема? Це китайський автомобіль auto.cz

Ззаду Zotye T600 нагадує Audi Q5 auto.cz

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