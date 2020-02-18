Бракує розкоші: американців вже не влаштовує Lexus LX

Американські дилери Lexus звернулися до виробника з проханням випустити новий, більш розкішний LX. Мета – отримати можливість конкурувати з новинкою від Cadillac.

Як з'ясував OBOZREVATEL, недавно в США дебютував новий Cadillac Escalade п'ятого покоління. І місцевих дилерів Lexus ця новина серйозно стурбувала: щоб поборотися за гаманці любителів великих і розкішних позашляховиків, вони попросили Lexus зробити новий LX. Вся справа в тому, що актуальний LX 570 випускається ще з 2007 року і, незважаючи на декілька оновлень, технічно він вже застарів. На продажах це вже почало відображатися: попит на японський SUV в Америці помітно просів за останній час.

Lexus LX 570 lexus.com

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Наскільки швидко в Lexus прислухаються до американських представництв сказати складно, однак їх прохання однозначно буде задоволене. Під час нещодавньою розмови з Automotive News глава наглядової ради дилерів марки повідомив, що до 2025 року потенційні покупці Lexus можуть розраховувати на нові позашляховики (в найближчі 5 років буде зроблено як мінімум 2-3 глибокі модернізації), включаючи велику модель з 7- або 8-місним салоном.

Lexus LX 570 lexus.com

Cadillac Escalade 2021 cadillac.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Lexus представив свій люксовий фургон, ціна якого виявилася більше вартості Porsche 911.

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