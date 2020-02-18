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18 лютого • оновлено в 10:32
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Бракує розкоші: американців вже не влаштовує Lexus LX

1.7т
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Американські дилери Lexus звернулися до виробника з проханням випустити новий, більш розкішний LX. Мета – отримати можливість конкурувати з новинкою від Cadillac.

Як з'ясував OBOZREVATEL, недавно в США дебютував новий Cadillac Escalade п'ятого покоління. І місцевих дилерів Lexus ця новина серйозно стурбувала: щоб поборотися за гаманці любителів великих і розкішних позашляховиків, вони попросили Lexus зробити новий LX. Вся справа в тому, що актуальний LX 570 випускається ще з 2007 року і, незважаючи на декілька оновлень, технічно він вже застарів. На продажах це вже почало відображатися: попит на японський SUV в Америці помітно просів за останній час.

Lexus LX 570

Lexus LX 570

lexus.com

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Наскільки швидко в Lexus прислухаються до американських представництв сказати складно, однак їх прохання однозначно буде задоволене. Під час нещодавньою розмови з Automotive News глава наглядової ради дилерів марки повідомив, що до 2025 року потенційні покупці Lexus можуть розраховувати на нові позашляховики (в найближчі 5 років буде зроблено як мінімум 2-3 глибокі модернізації), включаючи велику модель з 7- або 8-місним салоном.

Lexus LX 570

Lexus LX 570

lexus.com

Cadillac Escalade 2021

Cadillac Escalade 2021

cadillac.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Lexus представив свій люксовий фургон, ціна якого виявилася більше вартості Porsche 911.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто Lexus
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