Богдан випустив електричний автобус, який не буде іржавіти

Українська корпорація "Богдан" розробила новий автобус, який допоможе вийти їй на ринок ЄС. Уже в наступному році машину почнуть випускати на заводі компанії у Луцьку.

Як повідомляє прес-служба "Богдана", на даному етапі готовий передсерійний зразок новинки.

Богдан випустив електричний автобус bogdan.ua

Новини Український автопром набирає обертів

Вітчизняна розробка являє собою міський низькопідлоговий автобус, розрахований не менше ніж на 80 пасажирів. Головною ж його конструктивною особливістю стане кузов: 12-метровий автобус буде виготовлений з нержавіючої сталі, завдяки чому йому буде не страшна корозія.

За рух автобусу буде відповідати електрична силова установка потужністю 260 кВт (354 к.с.). Максимальна швидкість руху складе 70 км/год, а запас ходу на одному заряді – від 200 км в залежності від комплектації.

Збирати новий автобус Богдан будуть, в тому числі, з європейських комплектуючих. При цьому в корпорації заявляють, що новинка буде дешевша за аналоги, які випускаються в Старому Світі. Точну ціну автобуса назвуть перед стартом виробництва – на початку 2020 року.

Автобус Bluebus з кузовом Богдан bogdan.ua

Варто зазначити, що у Богдана є вже досвід роботи як з електротранспортом, так і з кузовами, які "не вбиваються". Раніше український автовиробник випустив для польського міста Люблін електричний автобус Богдан А70100 (був розроблений у співпраці з польськими компаніями Ursus і Enika), а також 12-метровий нержавіючий кузов для французьких автобусів Bluebus.

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