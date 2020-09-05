Білик, Дорофєєва і Вакарчук: на яких автомобілях їздять українські зірки

Представники світового шоу-бізнесу часто люблять виставляти напоказ свої статки, купуючи дорогі "іграшки" для себе. Йдеться не тільки про брендовий одяг, колекційні аксесуари й коштовності. Автомобілі також виступають у ролі показників успіху і багатства.

Багато українських зірок також люблять дорогі авто респектабельних марок. Однак є й ті, хто віддає перевагу комфорту і практичності. OBOZREVATEL розповідає, які автомобілі вибирають популярні українські артисти в 2020 році.

Ірина Білик

Українській співачці Ірині Білик близький друг подарував електрокар Tesla Model 3. Дорогим презентом 50-річна артистка похвалилася на своїй сторінці в Instagram. За словами зірки, вона прийняла автомобіль із нагоди особливої дати – 30-річчя дружби.

Ірина Білик отримала в подарунок електрокар Tesla. Instagram

Надя Дорофєєва

Співачка і колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва віддала перевагу німецькому позашляховику BMW X5. У такий спосіб вона вибрала для себе комфорт і безпеку.

Надя Дорофєєва та її BMW X5. Instagram

Настя Каменських

Співачка завжди віддавала перевагу великим і респектабельним автівкам. Раніше знаменитість їздила на Porsche Cayenne першого покоління помаранчевого кольору. Зараз Каменських обирає чорний Mercedes-Benz GLE Coupe.

Машина Насті Каменських. Instagram

Святослав Вакарчук

Лідеру гурту Океан Ельзи належить люксовий британський позашляховик. На Вакарчука зареєстровано Range Rover в одній із найдорожчих комплектацій.

На Вакарчука зареєстровано Range Rover. Car and Driver

ONUKA

Ната Жижченко, фронтвумен гурту ONUKA, вважає за краще їздити на чорному Smart Roadster. Ця модель випускалася лише три роки: з 2003-го по 2006-й. Усього було випущено приблизно 43 000 таких авто.

Анатолій Анатоліч і Ната Жижченко в її авто YouTube (cкриншот відео "Зе Інтерв'юер")

ONUKA вважає за краще їздити на чорному Smart Roadster. bigmir.net

Юрій Горбунов та Потап

Популярний телеведучий Юрій Горбунов їздить на машині преміум-класу Range Rover. Середня вартість такого авто становить близько 80 тисяч доларів. Так само відомо, що відомий продюсер Потап теж обрав цю марку автомобіля.

Юрій Горбунов вибрав авто марки Range Rover Instagram

Потап і його Range Rover Instagram

Володимир Дантес

Співак, блогер, телеведучий Володимир Дантес їздить на Hyundai Tucson.

"В уявленні нашого менталітету – не дуже шикарна, хоча дуже зручна", – розповідав Володимир. Втім, останнім часом артист став усе більше роздумувати над покупкою електрокара.

Володимир Дантес їздить на Hyundai Tucson Instagram

Дантес вибрав Hyundai Tucson. Рaritet.com.ua

Андрій Хливнюк

У вокаліста гурту "Бумбокс", Андрія Хливнюка – позашляховик і одна з найбезпечніших машин, на думку автоекспертів, – Volvo XC90 2011 випуску.

Андрій Хливнюк вибрав комфортний автомобіль Volvo. 24 Канал

Хливнюк їздить на Volvo XC90. Сosmo.com.ua

MONATIK

Jaguar став улюбленцем MONATIK. Співак нещодавно протестував новий електрокар Jaguar I-PACE і залишився в захваті. Швидкість, технологічність і дизайн автомобіля шалено вразили співака. Очевидно, Дмитро йде в ногу з часом і обирає сучасні, новаторські автомобілі.

Monatik вибрав Jaguar I-PACE. Instagram

Ектор Хіменес-Браво

Суддя і ведучий шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво – власник Infinity FX37s sport. Саме на цій автівці він успішно об'їздив усю Україну. За словами Ектора, автомобіль дає йому свободу пересувань, якої немає ні з одним іншим транспортом. Ним зручно подорожувати і оглядати нову місцевість.

Ектор Хіменес-Браво за кермом Infinity FX37s sport. Instagram

Infinity FX37s sport. ТСН

Раніше OBOZREVATEL розповідав, на яких авто їздять 10 найбагатших людей планети.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал