Bentley представив оновлений кросовер Bentayga Hybrid

Британська компанія Bentley презентувала оновлений гібридний кросовер Bentayga Hybrid.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка стала третім представником сімейства Bentayga, яка пережила плановий ресталінг та модернізацію після бензинових моделей.

Автомобіль відрізняється більшим облицюванням радіатора, "кришталевою" світлотехнікою та бамперами. За своєю стилістикою модель нагадує представлені раніше седан Flying Spur та купе Continental GT.

У салоні кросовера з'явилися електронна шкала приладів, трапецієподібні дефлектори вентиляції у центрі замість круглих, а нова інфо-розважальна система отримала широкоформатний 10,9-дюймовий екран та розширений функціонал.

Bentley Bentayga Hybrid має у своєму арсеналі силовий агрегат PHEV. У його склад входить 3-літровий бензиновий V6 із двома турбінами та електродвигун (94 кВт, 350 Нм). Сумарна віддача такого тандему – 449 к.с. та 700 Нм. Реалізувати його можливості допомагають 8-ступеневий "автомат" та система постійного повного приводу.

Харчування для електромотора забезпечує літій-іонна батарея ємністю 17,3 кВтг. Вона дозволяє подолати на електротязі до 50 км (за циклуом NEDC) зі швидкістю до 135 км/год. Загальна дальність ходу з повним баком бензину та зарядженою батареєю досягає 862 км (за циклом NEDC). Максимальна швидкість кросовера – 254 км/год, а на розгін до першої "сотні" йому буде потрібно всього 5,5 с.

У компанії очікують, що гібридна версія стане найбільш популярною модифікацією у покупців. Крім того, цьогоріч нас чекає ще одна модель із PHEV – седан Flying Spur.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Bentley вирішила відновити виробництво легендарної моделі 30-х років, а також пообіцяла електрифікувати всі свої моделі.