Aznom Palladium має намір потіснити Rolls-Royce Phantom

Італійська компанія Aznom Automotive проведе на автошоу в Мілані презентацію "гіперлімузіна" Aznom Palladium.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нове дітище міланського тюнінг-ательє обіцяє стати самим розкішним повнопривідним лімузином на планеті.

На розробку моделі Palladium у компанії пішло два роки. За словами творців, новинка поєднує в собі прохідність і універсальність позашляховика з комфортом і елегантністю представницького лімузина.

Всього компанія планує виготовити 10 екземплярів Palladium, кожен з який буде збиратися вручну з урахуванням індивідуальних переваг замовників.

Автомобіль буде довжиною близько шести і заввишки два метри. На вибір покупцям запропонують як моно, так і повний привід, а в рух Palladium буде приводити 700-сильний бензиновий V8 об'ємом 5,7 літра.

Варто зазначити, що у Aznom Automotive в продуктовому портфоліо вже є великий седан Atulux, створений на базі пікапа RAM 1500 Crew Cab з 5,7-літровим V8 HEMI потужністю 408 к.с.

Презентація нового дітища італійських майстрів тюнінгу відбудеться в рамках автомобільної виставки Milano Monza Open Air Motor Show, яка проходитиме в Мілані з 29 жовтня по 1 листопада нинішнього року.

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