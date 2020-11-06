АвтоВАЗ показав оновлену лінійку комерційних "Нив"

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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2,9 т.
АвтоВАЗ показав оновлену лінійку комерційних 'Нив'

АвтоВАЗ представив оновлену лінійку комерційних автомобілів на базі позашляховика Lada 4x4.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Всі модифікації, бортові платформи та фургони мають полурамную конструкцію кузова і задню ресорну підвіску.

Lada 4x4 в комерційному виконанні

LADA 4x4 бортова платформа має вантажопідйомність до 580 кг. Вантажного відділення здатне вмістити 2 європіддона. 6 такелажних петель і запірна фурнітура з оцинкованої сталі забезпечать надійне кріплення вантажу. Залежно від завдань, можна вибрати 2-місну версію зі стандартним вантажним відділенням, або 5-місну з коротким вантажним відсіком. Додатковий захист вантажу можна забезпечити, замовивши версію із стеклопластіковим кунгом, який для зручності завантаження/розвантаження обладнаний пневмоупорамі кришки кунга і лампою освітлення вантажного відсіку.

LADA 4x4 фургон має вантажопідйомність до 490 кг і широкий асортимент надбудов. Безкаркасні фургони, виготовлені з сендвіч-панелей з товщиною стінок 30 або 50 мм, пропонуються в 4 варіантах виконання: універсальний, хлібний, ізотермічний і фургон-рефрижератор. Каркасні модифікації представлені двома варіантами: машина технічного обслуговування для мобільних бригад і фургони з посиленою дахом, рейлингами і сходами для підйому на дах. Залежно від завдань, можна так само вибрати 2-місну версію зі стандартним вантажним відділенням, або 5-місну з коротким вантажним відсіком. Можлива установка спеціального кліматичного обладнання, яке підтримує температуру в вантажному відділенні від -20 до +12 ° C.

Салон Lada 4x4

Спеціальний пакет додаткового обладнання включає кондиціонер і забезпечує підвищену прохідність навіть при великому завантаженні. До складу пакету входять посилений задній міст, посилені пружини передньої підвіски, головна передача переднього і заднього моста 4.1, збільшений до 240 мм дорожній просвіт, позашляхові шини розмірністю 235/75 R15, самоблокувалися диференціали гвинтового типу в передньому і задньому мостах, амортизатори передньої і задньої підвіски з збільшеними ходами і понижена передача в роздавальної коробці.

Вартість Lada 4x4 з бортовою платформою стартує від 799 000 рублів, а фургон обійдеться не менше ніж в 856 000 рублей.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в мережі з'явилися фото Lada Niva німецької збірки.

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