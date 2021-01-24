Автомобілі з найдешевшим техобслуговуванням: топ моделей

Вартість автомобіля – не єдина стаття витрат, з якою доведеться зіткнутися, вибираючи власний транспортний засіб. Важливо також враховувати вартість обслуговування і утримання.

AutoOboz зібрав найкращі автомобілі за цими показниками. Варто відразу визначити, що вартість обслуговування конкретного автомобіля складається з декількох чинників. Необхідно враховувати загальну надійність вузлів і агрегатів транспортного засобу, поширеність і доступність запчастин, простоту ремонту, витрату пального. У сукупності це визначає найдешевші в обслуговуванні машини.

Також важливо підкреслити, що до них належать переважно недорогі моделі бюджетного сегменту. Загалом, саме такі автомобілі створюються для важких умов експлуатації з урахуванням обмеженого бюджету власника. Тому обслуговувати ці досить надійні машини цілком недорого.

Знаменитий компактний автомобіль, який добре знайомий українцям. Зокрема й завдяки складанню в Запоріжжі під ім'ям ZAZ Vida. Конструкція дуже проста і витривала, а дизайн – італійський. Можливо, тому досі машина має сучасний вигляд. Обслуговування дуже доступне, а через надійність серйозні поломки трапляються рідко.

Більші седан і універсал Lacetti мають ті ж переваги, що і молодша модель Aveo. Та в цьому разі власники, крім низьких експлуатаційних витрат, отримують просторий салон, місткий багажник і більш "дорослий" дизайн.

Якщо згадали про Aveo вище, отже, потрібно сказати про інший національний автомобіль – Lanos. Проблем принесе ще менше, ніж головний ринковий суперник, але в разі виникнення неполадок обслужити й відремонтувати машину буде зовсім недорого завдяки дешевизні й великій кількості запчастин.

До того, як концерн VW Group придбав Skoda, чеські автомобілі були по-справжньому простими і в чомусь архаїчними транспортними засобами. Компактний Favorit – один із останніх представників "старої школи". Проблеми можуть виникнути тільки з пошуком деяких запчастин, адже модель досить не нова – виробництво завершилося в 1995 році. Водночас запчастини недорогі, а машина надійна.

Французька бюджетна модель – у всіх сенсах доступне авто в будь-якому поколінні. Окрім того, що на ринку цей автомобіль дешевший за майже всіх своїх суперників, так ще й в обслуговуванні та ремонті зовсім недорогий. Деякі витратні матеріали доведеться міняти досить часто, але вийде все одно дешево.

Свого часу третя генерація компактної моделі була дуже популярна в Україні та на дорогах траплялася дуже часто. І сьогодні в потоці нерідко можна побачити такі Accent. І досі ці машини є актуальними. Причина високої популярності – надійність і вартість обслуговування.

Не найбільш передбачуваний варіант, але фактично будь-який електромобіль не завдасть проблем з обслуговуванням. Технічно конструкція електрокарів набагато простіша і надійніша за машини з двигунами внутрішнього згоряння, тому такі авто є хорошим вибором із погляду на економію витрат на обслуговування. Головне – знайти гроші на купівлю, адже навіть вживані електромобілі найчастіше дорожчі за аналогічні за розміром моделі з ДВЗ. Популярний в Україні Nissan Leaf – відповідний вибір.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про техогляд, який планують повернути в Україні. Тож нашим автомобілістам доведеться як слід дбати про технічний стан своїх транспортних засобів.