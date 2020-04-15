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15 квітня • оновлено в 14:37
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Автомобілі СРСР змусили боротися з кінцем світу. Фото

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Кінець світу – фантазійне явище зі світу конспірології. Проте автомобілі СРСР на диво добре виглядають в такій обстановці. Це підтверджують неймовірні зображення.

Художник з Казахстану Данияр Кдиров вирішив показати, як можуть виглядати радянські машини в епоху постапокаліпсісу. Іржаві кузова прикрашені різного роду піктограмами та малюнками, рясно використана додаткова світлотехніка.

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Важко не помітити, що кожен ЗАЗ, Волга, Москвич і УАЗ у роботах художника отримали величезну кількість технічних модифікацій. Деякі "зайві" деталі на зразок капоту та дверцят у певних випадках просто відсутні, а двигун кожної машини замінили, вочевидь, більш потужною силовою установкою.

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Найчастіше новий мотор виставлений напоказ і становить майже половину загального розміру умовного ВАЗу. Великі колеса – ще один необхідний елемент в агресивному середовищі виживання. Авжеж, без позашляхових покришок з глибоким протектором не обійтися.

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Автор не соромиться експериментувати навіть з реактивними двигунами. У цій добірці один з одним перетинаються найнесподіваніші транспортні засоби. Навіть електричку ЕР9 вдалося оснастити колісним ходом!

ЕР9 на колесах для постапокаліпсісу

ЕР9 на колесах для постапокаліпсісу

carakoom.com

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

Машини СРСР перетворили на авто для постапокаліпсісу

carakoom.com

Нещодавно OBOZREVATEL показував дивовижний всюдихід, на який умільці перетворили стару ГАЗель.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль СРСР ретро тюнінг ЗАЗ ВАЗ Лада УАЗ Волга позашляховик
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