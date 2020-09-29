Автомобілі, які можна перепродати за величезні гроші: топтрійка яскравих прикладів

Деякі вживані автомобілі можуть стати відмінною інвестицією в майбутнє. AutoOboz вирішив показати такі машини на прикладі трьох екземплярів, який зараз продає один з дилерів Німеччини.

Дані моделі пропонує компанія Mechatronik, що спеціалізується на німецькій класиці. В її каталозі є рідкісні та ексклюзивні машини, які відразу ж після покупки "з салону" були поміщені на зберігання. І ось тепер фірма збирається "підняти" на них пристойні гроші.

Mercedes-Maybach S650 Cabriolet

Mercedes-Maybach є синонімом найвищої якості та безпрецедентною розкоші. Звичайно, автомобілі цієї марки часто коштують величезних грошей. Яскравий тому приклад – Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. Колись було випущено лише 300 екземплярів цієї моделі зі стартовою ціною за кожен трохи більше 250 000 євро. Три роки по тому одна з таких машин знову в продажу – з пробігом всього 65 км. Але тепер ексклюзивний кабріолет з двигуном V12 потужністю 630 к.с. і 1000 Нм. продають за 301 600 євро.

Mercedes-Benz AMG G63 6x6

Ще більш очевидний приклад – безкомпромісний тривісний G-Class. Стартова ціна AMG G63 6x6 становила 451 000 євро. Зараз модель 2009 року з пробігом всього 230 кілометрів пропонується за неймовірну суму у 1 011 500 євро.

Porsche 911 R

Нарешті, та сама компанія пропонує Porsche 911 R, який був розпроданий в рекордно короткі терміни, не дивлячись на високу ціну. І заробіток фантастичний. Porsche продавав машину за 189 500 євро, а тепер Mechatronik збирається заробити на такому суперкарі понад півмільйона євро.

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