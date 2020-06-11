Автомобілі Лада продаються в Європі всупереч забороні

Всі моделі Лада потрапили під заборону в Євросоюзі. Російські автомобілі не можна продавати в ЄС через вимоги щодо викидів шкідливих речовин, яким не відповідають машини АвтоВАЗ. Але продажі продовжуються.
Як повідомляє Drom.ru, власник німецької компанії MadeinRussia Дмитро Шваб опублікував у своєму Facebook відео, на якому автовоз доставляє кілька екземплярів Лада Нива в різних комплектаціях.
Нові Лади продовжують продавати в ЄС незважаючи на заборону
скріншот відео
MadeinRussia є неофіційними імпортером автомобілів Лада, УАЗ і ГАЗ в Німеччині та Австрії. При цьому продаж нових автомобілів з викидами СО2, вищими за 95 г/км, заборонено. За інформацією ЗМІ, найсучасніша модель АвтоВАЗ – Лада Веста – викидає в атмосферу 193 г/км, що приблизно в два рази перевищує максимальну норму.
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Неофіційний імпортер використовує лазівки в рамках приватного ввезення автомобілів, після чого може продавати продукцію на території ЄС.
Нові Лади продовжують продавати в ЄС незважаючи на заборону
скріншот відео
Нові Лади продовжують продавати в ЄС незважаючи на заборону
скріншот відео
Раніше OBOZREVATEL показував нову модель Lada, яка ще не продається, але вже їздить дорогами загального користування.
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