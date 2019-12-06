"Євробляхи" побили рекорд в Україні: названо найпопулярніші авто. Фото

Українські автомобілісти продовжують купувати ввезені з-за кордону б/у авто. У листопаді встановлено черговий рекорд.

Про це повідомляє УкрАвтопром. За підсумками листопада 2019 року українці зареєстрували 28,8 тисяч уживаних автомобілів на іноземних номерах. Це в 2,5 рази перевищує результати минулорічного листопада.

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Найбільш популярними виявилися машини старші за 8 років – їх частка від загальної кількості перевищила 57%. Всього за підсумками 2019 року українці поставили на облік близько 380 тисяч авто на іноземній реєстрації – в чотири рази більше ніж за 11 місяців 2018 року.

VW став лідером серед зареєстрованих в листопаді б/у авто vw.com

Skoda залишається одним з улюблених автовиробників для українців skoda-auto.com

Renault замкнула трійку лідерів group.renault.com

У листопаді 2019-го найпопулярнішим брендом став Volkswagen з 4,8 тис. автомобілів. На другому місці – Skoda (2,7 тис.), а на третьому – Renault (2,5 тис.)

Також до п'ятірки лідерів увійшли Ford з 2,4 тис. легкових б/у авто і Opel з 1,9 тис. машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці встановили рекорд купівлі нових автомобілів.

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