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20 листопада • оновлено в 13:18
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Aston Martin представив суперника Bentley Bentayga

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Новий кросовер Aston Martin DBX 2020 офіційно дебютував у ході автошоу в Лос-Анджелесі. Компанії знадобилося більше 100 років існування, щоб дійти до свого першого SUV.

Як стало відомо OBOZREVATEL, кросовер "Астон Мартін" побудовано на новій платформі власної розробки. Однак новинка отримала знайомий двигун – 4-літровий V8 від AMG, який також використовують в моделях Aston Martin DB11 і Vantage.

Aston Martin DBX 2020 офіційно представлено

Aston Martin DBX 2020 офіційно представлено

astonmartin.com

У випадку з DBX потужність агрегату збільшили до 542 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає всього 4,5 с, а максимальна швидкість становить 291 км/ч.

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Кросовер Aston Martin DBX 2020

Кросовер Aston Martin DBX 2020

astonmartin.com

Раніше в компанії розглядали можливість оснащення позашляховика власним турбованим V12. Можливо, така модифікація з'явиться через якийсь час після старту продажів. У цьому випадку потужність перевищить 600 к.с.

Aston Martin DBX приверне нових покупців і стане найбільш продаваною моделлю компанії

Aston Martin DBX приверне нових покупців і стане найбільш продаваною моделлю компанії

astonmartin.com

Дизайн Aston Martin DBX 2020 виконано у впізнаваній стилістиці британського бренду з характерною фальшрадіаторною решіткою складної форми і краплевидними фарами. На додаток до них в передньому бампері встановили "колодязі" денних ходових вогнів.

Кросовер Aston Martin DBX 2020

Кросовер Aston Martin DBX 2020

astonmartin.com

Незвичайне рішення задньої світлотехніки Aston Martin DBX здається знайомим

Незвичайне рішення задньої світлотехніки Aston Martin DBX здається знайомим

astonmartin.com

Задні ліхтарі виконали в стилі Aston Martin Vantage 2019 – та ж вигнута тонка смуга, яка підкреслює корму. Таке рішення додає і без того динамічному вигляду спортивності.

Aston Martin Vantage першим продемонстрував незвичайні задні ліхтарі

Aston Martin Vantage першим продемонстрував незвичайні задні ліхтарі

astonmartin.com

Відразу два спойлери у Aston Martin DBX – достатня кількість для потужного автомобіля

Відразу два спойлери у Aston Martin DBX – достатня кількість для потужного автомобіля

astonmartin.com

Ззаду помітно відразу два спойлери – у верхній частині багажних дверцят і безпосередньо над ліхтарями. Завершують корму чорна обробка бампера і великі патрубки вихлопної системи.

Сучасний, світлий і розкішний – головні характеристики салону Aston Martin DBX

Сучасний, світлий і розкішний – головні характеристики салону Aston Martin DBX

astonmartin.com

Кросовер Aston Martin DBX 2020

Кросовер Aston Martin DBX 2020

astonmartin.com

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Porsche підготував свій найдешевший електромобіль

Інтер'єр дизайнери створювали з думками про особливе місце для водія і пасажирів. Тому тут використана дорога натуральна шкіра, цінні породи дерева і металева обробка. Передня панель отримала стильне оформлення і чимось нагадує DB11.

Інтер'єр Aston Martin DB11 продемонстрував нову стилістику британських суперкарів

Інтер'єр Aston Martin DB11 продемонстрував нову стилістику британських суперкарів

astonmartin.com

Варто відзначити сучасне оснащення – цифровий щиток приладів діагоналлю 12,3 дюйми і 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay.

Концепт Aston Martin DBX став попередником серійної моделі

Концепт Aston Martin DBX став попередником серійної моделі

astonmartin.com

DBX Concept нагадував спортивне купе для бездоріжжя

DBX Concept нагадував спортивне купе для бездоріжжя

astonmartin.com

Найбільш цікаве технічне обладнання – пневматична підвіска, яка дозволяє регулювати дорожній просвіт в діапазоні 95 мм. Ймовірно, цією системою поділився кросовер Mercedes GLE.

Mercedes-Benz GLE, ймовірно, поділився з Aston Martin DBX деякими технічними рішеннями

Mercedes-Benz GLE, ймовірно, поділився з Aston Martin DBX деякими технічними рішеннями

mercedes-benz.com

Ціна Aston Martin DBX стартує з позначки 190 тис. доларів. Як завжди, кожен екземпляр моделі буде зібрано вручну за індивідуальним замовленням покупця. Головний суперник – кросовер Bentley Bentayga, який коштує близько 170 тисяч в базовій версії з двигуном V8.

Bentley Bentayga відкрила сегмент розкішних кросоверів, до якого приєднався Aston Martin DBX 2020

Bentley Bentayga відкрила сегмент розкішних кросоверів, до якого приєднався Aston Martin DBX 2020

bentleymotors.com

Lamborghini Urus – один з найшвидших SUV. Aston Martin DBX доведеться з ним змагатися

Lamborghini Urus – один з найшвидших SUV. Aston Martin DBX доведеться з ним змагатися

media.lamborghini.com

Крім того, в суперники варто записати Lamborghini Urus і майбутній кросовер Ferrari Purosangue.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ferrari представила елегантне спортивне купе, яке назвали на честь італійської столиці.

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер суперкар Aston Martin новини
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