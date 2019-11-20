Aston Martin представив суперника Bentley Bentayga

Новий кросовер Aston Martin DBX 2020 офіційно дебютував у ході автошоу в Лос-Анджелесі. Компанії знадобилося більше 100 років існування, щоб дійти до свого першого SUV.

Як стало відомо OBOZREVATEL, кросовер "Астон Мартін" побудовано на новій платформі власної розробки. Однак новинка отримала знайомий двигун – 4-літровий V8 від AMG, який також використовують в моделях Aston Martin DB11 і Vantage.

Aston Martin DBX 2020 офіційно представлено astonmartin.com

У випадку з DBX потужність агрегату збільшили до 542 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає всього 4,5 с, а максимальна швидкість становить 291 км/ч.

Кросовер Aston Martin DBX 2020 astonmartin.com

Раніше в компанії розглядали можливість оснащення позашляховика власним турбованим V12. Можливо, така модифікація з'явиться через якийсь час після старту продажів. У цьому випадку потужність перевищить 600 к.с.

Aston Martin DBX приверне нових покупців і стане найбільш продаваною моделлю компанії astonmartin.com

Дизайн Aston Martin DBX 2020 виконано у впізнаваній стилістиці британського бренду з характерною фальшрадіаторною решіткою складної форми і краплевидними фарами. На додаток до них в передньому бампері встановили "колодязі" денних ходових вогнів.

Кросовер Aston Martin DBX 2020 astonmartin.com

Незвичайне рішення задньої світлотехніки Aston Martin DBX здається знайомим astonmartin.com

Задні ліхтарі виконали в стилі Aston Martin Vantage 2019 – та ж вигнута тонка смуга, яка підкреслює корму. Таке рішення додає і без того динамічному вигляду спортивності.

Aston Martin Vantage першим продемонстрував незвичайні задні ліхтарі astonmartin.com

Відразу два спойлери у Aston Martin DBX – достатня кількість для потужного автомобіля astonmartin.com

Ззаду помітно відразу два спойлери – у верхній частині багажних дверцят і безпосередньо над ліхтарями. Завершують корму чорна обробка бампера і великі патрубки вихлопної системи.

Сучасний, світлий і розкішний – головні характеристики салону Aston Martin DBX astonmartin.com

Кросовер Aston Martin DBX 2020 astonmartin.com

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Інтер'єр дизайнери створювали з думками про особливе місце для водія і пасажирів. Тому тут використана дорога натуральна шкіра, цінні породи дерева і металева обробка. Передня панель отримала стильне оформлення і чимось нагадує DB11.

Інтер'єр Aston Martin DB11 продемонстрував нову стилістику британських суперкарів astonmartin.com

Варто відзначити сучасне оснащення – цифровий щиток приладів діагоналлю 12,3 дюйми і 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay.

Концепт Aston Martin DBX став попередником серійної моделі astonmartin.com

DBX Concept нагадував спортивне купе для бездоріжжя astonmartin.com

Найбільш цікаве технічне обладнання – пневматична підвіска, яка дозволяє регулювати дорожній просвіт в діапазоні 95 мм. Ймовірно, цією системою поділився кросовер Mercedes GLE.

Mercedes-Benz GLE, ймовірно, поділився з Aston Martin DBX деякими технічними рішеннями mercedes-benz.com

Ціна Aston Martin DBX стартує з позначки 190 тис. доларів. Як завжди, кожен екземпляр моделі буде зібрано вручну за індивідуальним замовленням покупця. Головний суперник – кросовер Bentley Bentayga, який коштує близько 170 тисяч в базовій версії з двигуном V8.

Bentley Bentayga відкрила сегмент розкішних кросоверів, до якого приєднався Aston Martin DBX 2020 bentleymotors.com

Lamborghini Urus – один з найшвидших SUV. Aston Martin DBX доведеться з ним змагатися media.lamborghini.com

Крім того, в суперники варто записати Lamborghini Urus і майбутній кросовер Ferrari Purosangue.

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