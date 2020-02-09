Aston Martin DBX: в Україні з'явився позашляховик за 200 000 євро

Новий кросовер Aston Martin DBX 2020 офіційно дебютував в Україні. Перші екземпляри, які будуть зібрані вручну в Уельсі, з'являться на наших дорогах у кінці весни.

OBOZREVATEL вже вивчив довгоочікувану новинку і готовий поділитися враженнями про перший кросовер в історії легендарного британського бренду. Новий Астон Мартін DBX – потенційно найбільш продавана модель в лінійці компанії.

Aston Martin DBX – новітній кросовер, який скоро з'явиться на українських дорогах

В першу чергу, бренд прославився як виробник одних з кращих у світі спортивних автомобілів і розкішних купе. Більш того, Aston Martin заглибився у вивчення гібридних технологій, а незабаром покаже кілька середньомоторних суперкарів. Кросовер DBX – ще один виток розвитку компанії, проте ця модель, мабуть, є найбільш незвичайним автомобілем бренду.

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Саме це і дозволить новій моделі стати найбільш продаваним Aston Martin в історії. Завдяки практичності, повному приводу, технологічному обладнанню та 100-відсотковій готовності до щоденної експлуатації в будь-яких умовах за цією моделлю вже вишикувалися черги в усьому світі.

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На українських дорогах побачити Aston Martin DBX можна буде в кінці весни. Незважаючи на базову ціну в 215 000 євро для нашого ринку, замовлень вже багато. Показаний на презентації автомобіль коштує близько 250 тис. євро, однак і це не межа. Ціну неважко збільшити за рахунок особливої палітри кольорів, персоналізованої обробки інтер'єру матеріалами найвищої якості та спеціальних аксесуарів.

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При цьому навіть у базовій версії усі DBX 2020 отримають повністю шкіряний салон, панорамний дах і потужний твін-турбо V8 об'ємом 4 л на 550 к.с. Ця силова установка дозволяє розганятися до 100 км/год всього за 4,5 с, а максимальна швидкість перевищує 290 км/ч. Незважаючи на видатні для позашляховика характеристики, в українському представництві подейкують про появу модифікації з двигуном V12 ... Власне, ці чутки ходять з моменту світового дебюту моделі в Лос-Анджелесі в кінці 2019 року.

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В цьому випадку Aston Martin DBX зможе запропонувати близько 700 к.с.! Насправді, двигун видає навіть більше в деяких моделях компанії. Наприклад, в Aston Martin DBS Superleggera, яким прикрасили українську презентацію DBX, цей мотор розвиває 725 к.с., дозволяючи розігнатися до 340 км/ч. Віддача цього агрегату всередині великого кросовера, мабуть, залежатиме від забаганок потенційних покупців, однак бажаючі отримати новинку в такій конфігурації напевно вже є. Питання часу?

Aston Martin DBS Superleggera – найпотужний дорожній автомобіль британської компанії

Повертаючись до Aston Martin DBX, який вже існує, головною метою компанії було створення звичного суперкара з властивим йому розкішним інтер'єром, але в цьому випадку доповненим п'ятьма посадковими місцями, технологічним оснащенням та містким багажником. Останній, до речі, може похвалитися одним з найбільших обсягів у класі, а завдяки спинкам крісел другого ряду, що складаються практично в рівну підлогу, користуватися ним дуже зручно. Практичний Aston Martin – могли ви собі таке уявити?

Салон Aston Martin DBX відображає розкішну сучасну атмосферу і благородно пахне дорогою шкірою

Панорамний дах – стандартне оснащення для всіх Aston Martin DBX

Крім того, завдяки величезній 3-метровій колісній базі новинка пропонує безкомпромісний простір для задніх пасажирів, а оброблені м'якою шкірою сидіння дуже комфортні. У щоденній експлуатації також стане в нагоді система повного приводу і новітня пневматична підвіска, завдяки якій дорожній просвіт можна регулювати в діапазоні 95 мм.

Задній ряд в Aston Martin DBX – дуже зручне місце, завдяки чому компанія заходить у сегмент сімейних авто

Ще? В денних ходових вогнях приховані повітрозабірники для охолодження передніх гальм, аеродинамічний кузов захищений від налипання снігу, дверцята багажника оснащені електроприводом, а сам автомобіль завдяки пневмопідвісці можна опустити для зручного завантаження речей. Надалі, крім більш потужного мотора, в лінійці Aston Martin DBX може з'явитися і гібридна модифікація. Однак спершу автовиробникові необхідно задовольнити високий попит на вже представлену модель.

Знайдете на фото повітрозабірники для передніх гальм – отримаєте знижку на Aston Martin DBX. Жарт

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