Армія автомобілів проти COVID-19: Land Rover мобілізував цілий флот

Поширення коронавирусной інфекції торкнулося і автомобільної промисловості. Jaguar та Land Rover надали понад 160 автомобілів у розпорядження Червоного Хреста.

COVID-19 віщує економічні труднощі, деякі з них певним чином проявляються вже зараз. Продажі нових автомобілів почали знижуватися. В умовах карантину люди не поспішають відвідувати дилерські центри для купівлі машини, до того ж вони зараз закриті.

Автомобілі Jaguar, Land Rover і Range Rover вирушили протистояти COVID-19 carscoops.com

Замість того, щоб спостерігати за тим, як вироблені позашляховики, кросовери та седани простоюють на майданчиках, керівництво JLR (Jaguar-Land Rover) вважало за потрібне надати їх медикам і рятувальникам у боротьбі з поширенням коронавирусу та ліквідації наслідків епідемії.

Автомобілі Jaguar, Land Rover і Range Rover вирушили протистояти COVID-19 carscoops.com

Боротися з вірусною інфекцією відправили і партію нових Land Rover Defender 2020 модельного року. Також виробник надав позашляховики Ленд Ровер і Range Rover, кросовери Jaguat F-Pace, E-Pace і кілька седанів.

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Автомобілі Jaguar, Land Rover і Range Rover вирушили протистояти COVID-19

У компанії відзначили, що Land Rover співпрацює з Червоним Хрестом вже 65 років і буде надалі сприяти нормалізації обстановки в усьому світі під час надзвичайних ситуацій.

Автомобілі Jaguar, Land Rover і Range Rover вирушили протистояти COVID-19 carscoops.com

Автомобілі Jaguar, Land Rover і Range Rover вирушили протистояти COVID-19 carscoops.com

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