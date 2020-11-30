Ангела Меркель заступилася за бензинові і дизельні авто

Перехід від паливних авто до електромобілів не повинен бути швидким і радикальним. Бензиновим і дизельними машинам потрібно дати більше часу на існування, незважаючи на активне просування альтернативного транспорту, вважає лідер ФРН.

Про це федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила засіданні Конфедерації асоціацій роботодавців Німеччини, пише газета Handelsblatt. За словами Меркель, введення нового екостандарта Євро-7 фактично поставить хрест на машинах, оснащених ДВЗ: він не буде прямо забороняти бензинові та дизельні двигуни, однак зробить їх "очищення" від шкідливих викидів настільки дорогим, що виробництво автомобілів просто буде невигідним. Тобто, де-факто Євро-7 призведе до заборони двигунів внутрішнього згоряння.

При цьому Меркель підкреслила, що списувати з рахунків бензинові і паливні авто поки рано, і що Європа буде від них залежатиме ще багато років. Одночасно федеральний канцлер хоче захистити не тільки споживачів, але і німецьку автомобільну промисловість, яка ще планує деякий час заробляти на бензинових і дизельних машинах.

Відзначимо, що введення етостандарта Євро-7 заплановано вже на 2021 рік, які будуть його положення, поки точно невідомо, але експерти сходяться на думці, що новий протокол буде набагато суворішим за нинішній Євро-6.

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