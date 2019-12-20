Активісти спалили вже десяток авто на єврономерах. Відео

Власники авто на єврономерах вимагають від влади нарешті вирішити питання з розмитненням. Щоб привернути увагу до наболілої проблеми, вони почали палити машини.

Як заявляється в підписі до одного з відео, яке з'явилося на сторінці "Авто Євро Сили" у Facebook, наразі активісти вже спалили "понад 9 авто".

Власники нерозмитнених машин хочуть, щоб чинна влада виконала свою передвиборчу обіцянку і зробила розмитнення доступним. І оскільки ця проблема досі не вирішена, а "просто словам" автомобілісти вже не вірять, ось уже кілька днів активісти пікетують Верховну Раду. А сьогодні приступили до активних дій і почали підпалювати транспортні засоби.

Зазначимо, що вчора Верховна Рада вчергове відтермінувала набуття чинності драконівських (170 тисяч грн) штрафів за використання авто з іноземною реєстрацією. Але вже з 1 січня 2020 року санкції набудуть чинності (відтермінування передбачається лише рівно до кінця року), якщо проблема не буде унормована або ж парламент знову не відкладе її вирішення.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні активно купують позашляховики Rolls-Royce.

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