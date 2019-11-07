600 коней і "небо в алмазах": Rolls-Royce показав розкішний кросовер

Rolls-Royce Cullinan отримав більш потужну топ-версію Black Badge.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Rolls-Royce представив найрозкішнішу версію свого нового кросовера Cullinan – Black Badge. Ще три роки тому британський виробник презентував сімейство ультра-дорогих і розкішних автомобілів бренду, що отримали позначення Black Badge. Прийшов час приміряти "Чорну мітку" на найбільш епатажному кросовері сучасності – моделі Cullinan (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan: король ночі

Нагадаємо, що перший в історії марки кросовер Cullinan побачив світ у 2018 році. Для новинки передбачений широкий пакет опцій і аксесуарів. Крім того, покупцям готові запропонувати 44 тисячі кольорів і відтінків для кузова, а також найширшу палітру кольорів і матеріалів обробки салону.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Але для Cullinan Black Badge домінуючим кольором стане чорний. Навіть знаменита фігурка "Духа екстазу", яка височить над масивною радіаторною решіткою, затонована в чорний глянець.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Доповнюють картину ефектні 22-дюймові ковані диски з новим дизайном, які будуть доступні виключно для версії Black Badge Cullinan. За ними ховаються потужні гальмівні механізми, а супорти вперше в історії марки пофарбовані в червоний колір, щоб підкреслити потенціал новинки.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Небо в алмазах

Розкішний інтер'єр прикрасили лакованими карбоновими панелями, ексклюзивною чорною шкірою з яскравими жовтими вставками. Тільки на виготовлення кожної з 23 карбонових деталей потрібно 21 день!

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Стелю з чорної шкіри прикрасили 1344 оптоволоконних лампочки, які імітують зоряне небо. Причому, періодично над водієм і переднім пасажиром створюється ефект падаючих зірок.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

600 кінських сил

В основі Cullinan лежить повністю алюмінієва архітектура, яка дебютувала на флагманському седані Rolls-Royce Phantom. Автомобіль оснащується повнопривідною повнокероваою трансмісією.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Для версії Black Badge величезний 6,75-літровий V12 з двома турбінами форсували до 600 к.с. (+29 к.с.), а крутний момент виріс із 850 до 900 Нм. Також автомобіль отримав нову вихлопну систему з більш глибоким басовитим звуком. Вартість новинки поки не повідомляється.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Лос-Анджелесі буде представлений розкішний кросовер Mercedes-Maybach.

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