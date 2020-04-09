60-річний ГАЗ швидкої допомоги повернули у стрій через коронавірус

60-річний раритет – санітарний (ЗІМ) ГАЗ-12 – знову повернули на службу до швидкої допомоги. Власник машини завважав, що зараз вона буде корисна медпрацівникам.

Даний автомобіль належить одному з колекціонерів, який проживає в уральському селі Патрушів (Росія). Колись він відреставрував автомобіль і дбайливо зберігав його в гаражі.

60-річне санітарне авто, яке передали лікарям twitter.com/oldLentach

Швидше за все, ГАЗ 1959 року випуску і далі б простоював як раритетний експонат, проте пандемія коронавірусу внесла у його долю деякі корективи – господар машини вирішив передати її місцевим лікарям у тимчасове користування, щоб вони могли оперативно виїжджати на виклики.

60-річне санітарне авто, яке передали лікарям twitter.com/oldLentach

Що цікаво, машину дійсно поставили на "дозор", хоча лежачих пацієнтів не особливо зручно транспортувати через вузький отвір багажника.

60-річне санітарне авто, яке передали лікарям twitter.com/oldLentach

До речі, кілька десятків років тому санітарні (ЗІМ) ГАЗ-12 були не рідкістю – їх масово випускали у 1951-1960 роках. Однак ніхто не міг і подумати, що через мізерні автопарків машин швидкої допомоги цьому автомобілю доведеться повернутися на роботу через 60 років.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що старі ЛАЗи та Ікаруси досі працюють на регулярних маршрутах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!