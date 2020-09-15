5 речей, які потрібно регулярно перевіряти в автомобілі

Володіння автомобілем передбачає певні зобов'язання. Крім покупки обов'язкового страхування і проходження планового ТО, будь-який автовласник зобов'язаний регулярно доглядати і стежити за своїм підопічним". Однак не кожен водій сприймає це як належне.

Хоча сучасні автомобілі не потребують того, щоб над ними регулярно "здмухували пилинки", існує 5 речей, які кожен відповідальний водій повинен час від часу робити. Це прості завдання, з якими може впоратися буквально кожний, а нагородою стане тривалий термін служби автомобіля і гарантія безпечного водіння.

Перевірка стану шин

Основа безпечного водіння – це, перш за все, якісні шини в хорошому стані. Автовласник повинен періодично оглядати шини, звертати увагу на тріщини і нерівності на боковинах, а також оцінювати загальний стан зносу.

Особлива увага – оцінка глибини протектора і тиску в шинах. Глибина протектора повинна відповідати наступним мінімуму – для літніх шин це 1,6 мм, для зимових – 4 мм. Перевірку шин на тиск можна зробити за допомогою манометра або на АЗС. Зазвичай правильні значення для конкретного автомобіля можна знайти на кузові (у двері водія) або в "мануалі". Недокачані та перекачані шини – не є добре.

"Прислухаємося" до гальм

З точки зору безпеки гальма – одна з найважливіших частин автомобіля. Тому рекомендується звертати на них увагу під час водіння – помічати незвичайні звуки гальмування, такі як скрип, скрегіт, гудіння або свист. Іншими "дзвіночками" про те, що щось йде не так, є вібрація керма, педалі гальма або всього автомобіля при скиданні швидкості або зупинці авто, а також труднощі з натисканням педалі гальма або погіршення загального гальмування.

Рівень моторного масла

Правильна кількість масла необхідна для нормальної роботи двигуна – недостатня або занадто велика кількість масла може завдати йому пошкодження. Тому необхідно час від часу перевіряти, чи знаходиться рівень масла між двома контрольними лініями. Для цього потрібно припаркувати автомобіль на рівній поверхні, вийняти щуп з моторного відсіку, протерти його чистою тканиною, вставити назад, потім знову витягнути і подивитися, чи знаходиться рівень масла в необхідному значенні. Робити це потрібно обережно і краще в рукавичках – масло може бути гарячим. Також потрібно слідувати інструкціям виробника при доливі масла та виборі правильного типу рідини.

Кількість охолоджуючої рідини

Ще одна важлива рідина, яку не варто ігнорувати, – охолоджуюча. Недостатня (мала) кількість охолоджуючої рідини може викликати перегрів і заклинювання двигуна. Оптимальний рівень відзначений прямо на бачку охолоджуючої рідини. Якщо водій виявляє, що рідини мало, можна долити в бак дистильовану воду. Однак необхідно дотримуватися обережними відкритті бачка – тут також є ризик отримання опіку.

Працездатність фар і ліхтарів

Останній крок найпростіший, але не менш важливий – це перевірка оптики. Все фари повинні нормально функціонувати, причому обидві – якщо одна з них вийшла з ладу є ризик, що, наприклад, інший учасник ДД переплутає машину з мотоциклом, а це, в свою чергу, може привести до ДТП. Також потрібно перевіряти перевіряючи працездатність задніх ліхтарів – особливо стоп-сигналів.

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