36-річні позашляховики Toyota продаються як гарячі пиріжки

Старий кінь борозни не псує. Справедливість цього підтверджує Toyota, яка пропонує покупцям в ОАЕ і ПАР свої "олдскульнi" Land Cruiser 70 Series (J70).

За останні два десятиліття кросовера і SUV міцно утримують лідируючі позиції в списку бестселерів, проте, по-справжньому крутих джипів можна перелічити на пальцях однієї руки. На щастя, стійкий попит стимулює компанію Toyota зберегти в модельній гаммі класичний рамний всюдихід Land Cruiser 70, який дебютував в 1984 році.

Наприклад, в ПАР Toyota продає спецверсію Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib, створену на базі моделі 70 серії.

Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib toyota.co.za

Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib toyota.co.za

Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib toyota.co.za

В ОАЕ пропонується схожа модифікація з трохи іншим дизайном передньої частини. Покупці можуть вибирати між короткобазним тридверним суцільнометалевим кузовом або двома версіями пікапа з 2- або 4-вірною кабіной.Цена стартує з позначки в: $ 38 590.

Toyota Land Cruiser 70 для ОАЕ toyota.ae

Toyota Land Cruiser 70 для ОАЕ toyota.ae

Toyota Land Cruiser 70 для ОАЕ toyota.ae

Головна відмінність південноафриканської і арабської версій – в двигуні. Перша оснащується 4,5-літровийм турбодизелем, що розвиває потужність 205 к.с. і 430 Нм.

Гамма Land Cruiser 70 Series для ринку ПАР toyota.co.za

А версія для ОАЕ отримала 4-літровий бензиновий V6, показники якого 231 л.с. і 363 Нм. Він агрегатується з 5-ступінчастою "механікою".

Toyota Land Cruiser 70 Pick-Up для ОАЕ toyota.ae

Toyota Land Cruiser 70 Pick-Up для ОАЕ toyota.ae

Цікаво, що Toyota також продає модель FJ Cruiser. Цей всюдихід в стилі ретро пропонують в ОАЕ за $ 40 020. Він також оснащується 4-літровим бензиновим V6, але в більш потужному варіанті – 273 к.с. і 380 Нм.

2020 Toyota FJ Cruiser toyota.ae

У парі з ним працює 5-ступінчастий "автомат", а відчувати себе комфортно в далекій дорозі дозволять два паливних бака об'ємом 159 л.

2020 Toyota FJ Cruiser toyota.ae

У салоні FJ Cruiser використовуються водовідштовхувальна оббивка сидінь і деталі інтер'єру, якi легко миються .

2020 Toyota FJ Cruiser toyota.ae

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota відклала презентацію нового Land Cruiser.

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