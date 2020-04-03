36-річні позашляховики Toyota продаються як гарячі пиріжки

Старий кінь борозни не псує. Справедливість цього підтверджує Toyota, яка пропонує покупцям в ОАЕ і ПАР свої "олдскульнi" Land Cruiser 70 Series (J70).
За останні два десятиліття кросовера і SUV міцно утримують лідируючі позиції в списку бестселерів, проте, по-справжньому крутих джипів можна перелічити на пальцях однієї руки. На щастя, стійкий попит стимулює компанію Toyota зберегти в модельній гаммі класичний рамний всюдихід Land Cruiser 70, який дебютував в 1984 році.
Наприклад, в ПАР Toyota продає спецверсію Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib, створену на базі моделі 70 серії.
Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib
toyota.co.za
Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib
toyota.co.za
Land Cruiser 79 4.5D V8 D/C Namib
toyota.co.za
В ОАЕ пропонується схожа модифікація з трохи іншим дизайном передньої частини. Покупці можуть вибирати між короткобазним тридверним суцільнометалевим кузовом або двома версіями пікапа з 2- або 4-вірною кабіной.Цена стартує з позначки в: $ 38 590.
Toyota Land Cruiser 70 для ОАЕ
toyota.ae
Toyota Land Cruiser 70 для ОАЕ
toyota.ae
Toyota Land Cruiser 70 для ОАЕ
toyota.ae
Головна відмінність південноафриканської і арабської версій – в двигуні. Перша оснащується 4,5-літровийм турбодизелем, що розвиває потужність 205 к.с. і 430 Нм.
Гамма Land Cruiser 70 Series для ринку ПАР
toyota.co.za
А версія для ОАЕ отримала 4-літровий бензиновий V6, показники якого 231 л.с. і 363 Нм. Він агрегатується з 5-ступінчастою "механікою".
Toyota Land Cruiser 70 Pick-Up для ОАЕ
toyota.ae
Toyota Land Cruiser 70 Pick-Up для ОАЕ
toyota.ae
Цікаво, що Toyota також продає модель FJ Cruiser. Цей всюдихід в стилі ретро пропонують в ОАЕ за $ 40 020. Він також оснащується 4-літровим бензиновим V6, але в більш потужному варіанті – 273 к.с. і 380 Нм.
2020 Toyota FJ Cruiser
toyota.ae
У парі з ним працює 5-ступінчастий "автомат", а відчувати себе комфортно в далекій дорозі дозволять два паливних бака об'ємом 159 л.
2020 Toyota FJ Cruiser
toyota.ae
У салоні FJ Cruiser використовуються водовідштовхувальна оббивка сидінь і деталі інтер'єру, якi легко миються .
2020 Toyota FJ Cruiser
toyota.ae
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota відклала презентацію нового Land Cruiser.
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