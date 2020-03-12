35 років і в ідеалі: продається дивовижна б/в Skoda Rapid

Сучасних б/в Skoda Rapid на ринку дуже багато, а ось ретро варіант знайти вкрай складно. Особливо – в хорошому стані.

Проте, саме зараз один з чеських дилерів продає Skoda Rapid 1980-х років в ідеальному стані. Відповідне оголошення з'явилося на сайті auto.bazos.cz.

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Автомобіль був випущений в 1986 році на Братиславському автомобільному заводі (БАЗ), де автомобілі Skoda вироблялися з 1982 року. Сайт auto.cz зазначає, що словацькі автомобілі не такі хороші, як чеські, але все ж суттэвої різниці не має.

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Проте даний експонат безумовно заслуговує на увагу. Як випливає з опису, Рапід провів все життя в одній родині, з якої він проїхав лише 55 тисяч км. Автомобіль позбавлений корозії і в цілому у відмінному стані. Інтер'єр теж виглядає красиво. Єдине що, лише трохи був оновлений кузов, проте пофарбували його в рідний колір – коричневий горіх. Виглядає такий колір двояко, однак для вантажного авто – непоганий варіант.

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 року auto.bazos.cz

Купити Skoda Rapid пропонують за 299 000 крон, що еквівалентно 11,4 тис. євро.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Львовом знайшли ВАЗ-2106 з мінімальним пробігом. Автомобіль виглядає так, ніби вчора виїхав з музею.

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