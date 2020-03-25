30-градусний мороз не зміг зламати новий електромобіль Mercedes

Концерн Daimler готується до запуску на ринок електричного вена Mercedes EQV. Щоб новинка потрапила до покупців без яких-небудь дефектів, її активно тестують в різних екстремальних умовах, де найбільша роль приділяється холоду.

Не так давно новий електромобіль Mercedes в компанії з 30 інженерів відвідав Швецію, де пройшов випробування на спеціальному полігоні, який розташований біля Північного полярного кола. Тут EQV довелося показати, як він справляється з 30-градусним морозом.

Mercedes EQV пройшов зимові тести media.daimler.com

Під частестів розробники перевіряли на роботу в складних умовах буквально усі системи автомобіля: силову установку, батарею, обігрівач салону, програмне забезпечення та інтерфейс, а також швидку зарядку, яка дозволяє заряджати батарею від 10 до 80% за 45 хвилин. Нарешті, команда оцінила вплив сильного холоду на керованість (зокрема, на льоду іта снігу), ергономіку і комфорт автомобіля.

Mercedes EQV пройшов зимові тести media.daimler.com

Результатом випробувань виявилася повна похвала: у всіх "дисциплінах" Mercedes EQV показав себе добре і надійно. Що стосується зарядки, система функціонувала надійно незалежно від температури.

Mercedes EQV пройшов зимові тести media.daimler.com

Mercedes EQV повинен з'явиться у продажу цього літа; він є другою моделлю лінійки Mercedes-Benz EQ після кросовера EQC. Автомобіль буде пропонуватися у звичайній та подовженій версіях, в обох випадках новинці покладається мотор на 204 к.с. і 362 Нм та батарея ємністю 100 кВтг. Запас ходу вена складає 405 км, максимальна швидкість – 160 км/год.

Mercedes EQV пройшов зимові тести media.daimler.com

Mercedes EQV пройшов зимові тести media.daimler.com

Mercedes EQV пройшов зимові тести media.daimler.com

Як очікується, ціна Mercedes EQV буде в два рази більше вартості дизельного аналога в особі V-Class: так, якщо останній пропонується від 37 000 євро, то за електричний варіант попросять мінімум 70 000 євро.

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