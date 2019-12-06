Росіянка взяла авто із салону та розбила 12 машин: епічно фото і відео

Неабияка ДТП сталася в російському Санкт-Петербурзі. 25-річна дівчина взяла на тест новий автомобіль, але приємної поїздки у неї не вийшло – все закінчилося грандіозною аварією.

Як з`ясував OBOZREVATEL, 25-дівчина, перебуваючи за кермом тестового Audi A7, на великій швидкості протаранила Mercedes-Benz, що стояв перед пішохідним переходом, після чого вилетіла на газон і врізалася в ще 11 автомобілів.

В результаті аварії постраждала сама винуватиця події, а також ще один чоловік, який знаходився з нею в якості пасажира (їх обох госпіталізували). Він, до речі, оформляв документи для тест-драйву в салоні.

Дівчина протаранила 12 авто дорожній інспектор

Дівчина протаранила 12 авто дорожній інспектор

Дівчина протаранила 12 авто дорожній інспектор

Дівчина протаранила 12 авто дорожній інспектор

Втім, не всі російські ЗМІ згодні з тим, що автомобіль був тестовим: за даними одного з видань, це була нібито Audi, що призначена для заміни, яку клієнт отримав на час ремонту своєї машини.

Раніше OBOZREVATEL опублікував відео епічно протистояння двох власників Toyota LC Prado, які не хотіли поступатися один одному на дорозі.

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