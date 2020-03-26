20-річний електромобіль Ford з "нюансом" продають за $ 6000

На початку 2000-х років Ford випустив невелику партію електричних пікапів Ford Ranger EV. Сьогодні це досить рідкісна модель, але одна з них недавно "спливла" у продажу.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті eBay. За 20-річний електромобіль просять 5900 доларів – на тлі середньої вартості вживаних електромобілів пропозиція може здатися цікавою, однак не варто поспішати з висновками.

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

За свої два десятка років Ford Ranger EV проїхав всього 7 339 миль (11 811 км), але загальний стан Форда не можна назвати відмінним – на кузові є кілька подряпин, вм'ятин та навіть сліди іржі. А ось салон демонструє мінімальні сліди зносу.

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

Проте, найбільші проблеми у цього Форда – з батареєю і зарядкою. Із заводу Ford Ranger EV оснащувався електромотором потужністю 90 к.с., який працював від свинцево-кислотного або нікель-металогідридної батареї. Перша забезпечувала запас ходу у 80 км, а друга збільшувала його до 105 км; проте через вихід з ладу штатної АКБ колишній власник встановив у пікап акумулятор від гібрида Chevrolet Volt (навздогін був також встановлений додатковий дисплей, що відображає інформацію про стан джерела живлення), якого вистачало, щоб проїхати всього 40 км. А зараз запас ходу і зовсім впав до 6 км...

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

Нарешті, ще один "підступ" – електропікап оснащений старим "гніздом" зарядки типу J1772-2001 (для розуміння, зараз використовується вже формат J1772-2009 і вище), тому без спеціального перехідника або установки нового порту від громадської зарядки "заправитися" не вийде .

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

З огляду на ряд таких недоліків, неясно, чи вийде у власника продати рідкісний Ford Ranger EV навіть за такі гроші.

Ford Ranger EV за $ 5900 ebay.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що власник електромобіля Tesla, яка проїхала 235 000 км і пережила 1000 циклів зарядки за 5 років, визначив, наскільки деградувала батарея його авто.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!