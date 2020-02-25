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25 лютого • оновлено в 13:22
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140 км/год без краплі бензину: Volkswagen показав новий Touareg

1.9т
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На Женевському автосалоні відбудеться світова прем'єра нової спортивної версії гібридного кросовера VW Touareg R.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представить на виставці в Швейцарії своє нове дітище. Популярний кросовер марки отримає нову гібридну модифікацію Touareg R. Автомобіль має в своєму розпорядження 3-літровий бензиновий V6 і електричний мотор.

Volkswagen Touareg R – перший гібридний заряджає повнопривідний кросовер марки

Volkswagen Touareg R – перший гібридний заряджає повнопривідний кросовер марки

volkswagen-newsroom.com

ДВС розвиває потужність 340 к.с., а електричний мотор додасть до цього ще 136 "конячек". Таким чином сумарна потужність силового агрегату, що заряджається (PHEV), досягає 462 сил, а крутний момент становить значну величину в 700 Нм. Для порівняння, найбільш потужна модифікація Touareg в сімействі оснащується 4-літровим турбодизелем V8 TDI і має в своєму арсеналі 421 к.с. і 900 Нм відповідно.

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Новий Touareg R є першим в історії спортивних R-версій, оснащених гібридним силовим агрегатом. Виключно на електротязі автомобіль здатний розвивати швидкість до 140 км/год, а літій-іонна батарея дозволить подолати до 48 км. При використанні всій своїй потужності, гібридний кросовер набирає першу "сотню" за 5 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Volkswagen Touareg R Новинка стане третьою моделлю з PHEV в європейській сім'ї VW після Golf і Passat GTE

Volkswagen Touareg R Новинка стане третьою моделлю з PHEV в європейській сім'ї VW після Golf і Passat GTE

volkswagen-newsroom.com

Новинка стане третьою моделлю з PHEV в європейській сім'ї VW після Golf і Passat GTE. Крім того, Touareg R є першою повнопривідної гібридною моделлю марки, що заряджається. Трансмісія новинки складається з 8-ступеневої "автомата", роздавальної коробки, що розподіляє крутний момент між осями, центрального диференціала Torsen і фірмової системи 4Motion. Залежно від ситуації, до 70% моменту може відправлятися на передню вісь або до 80% – на задню.

Volkswagen Touareg R здатний долати на електротязі до 48 км

Volkswagen Touareg R здатний долати на електротязі до 48 км

volkswagen-newsroom.com

Зовні версія R відрізняється декоративними елементами, оригінальними хромованими патрубками вихлопної системи і 20-дюймовими колісними дисками, які при бажанні можна замінити 22-дюймовими.

Volkswagen Touareg R

Volkswagen Touareg R

volkswagen-newsroom.com

Салон прикрасили чорною перфорованою шкірою з синьою декоративною строчкою і синім амбієнтним підсвічуванням

Салон прикрасили чорною перфорованою шкірою з синьою декоративною строчкою і синім амбієнтним підсвічуванням

volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Touareg R розділить увагу публіки на Женевському автошоу з двома іншими спортивними новинками VW – Golf GTI і GTD. Продажі в Європі почнуться в другій половині нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представила бюджетний кросовер.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швейцарія Женева
Теги
кросовер гібрид позашляховик Женевський автосалон Volkswagen новини авто
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