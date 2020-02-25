140 км/год без краплі бензину: Volkswagen показав новий Touareg

На Женевському автосалоні відбудеться світова прем'єра нової спортивної версії гібридного кросовера VW Touareg R.
Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представить на виставці в Швейцарії своє нове дітище. Популярний кросовер марки отримає нову гібридну модифікацію Touareg R. Автомобіль має в своєму розпорядження 3-літровий бензиновий V6 і електричний мотор.
Volkswagen Touareg R – перший гібридний заряджає повнопривідний кросовер марки
volkswagen-newsroom.com
ДВС розвиває потужність 340 к.с., а електричний мотор додасть до цього ще 136 "конячек". Таким чином сумарна потужність силового агрегату, що заряджається (PHEV), досягає 462 сил, а крутний момент становить значну величину в 700 Нм. Для порівняння, найбільш потужна модифікація Touareg в сімействі оснащується 4-літровим турбодизелем V8 TDI і має в своєму арсеналі 421 к.с. і 900 Нм відповідно.
Новий Touareg R є першим в історії спортивних R-версій, оснащених гібридним силовим агрегатом. Виключно на електротязі автомобіль здатний розвивати швидкість до 140 км/год, а літій-іонна батарея дозволить подолати до 48 км. При використанні всій своїй потужності, гібридний кросовер набирає першу "сотню" за 5 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.
Volkswagen Touareg R Новинка стане третьою моделлю з PHEV в європейській сім'ї VW після Golf і Passat GTE
volkswagen-newsroom.com
Новинка стане третьою моделлю з PHEV в європейській сім'ї VW після Golf і Passat GTE. Крім того, Touareg R є першою повнопривідної гібридною моделлю марки, що заряджається. Трансмісія новинки складається з 8-ступеневої "автомата", роздавальної коробки, що розподіляє крутний момент між осями, центрального диференціала Torsen і фірмової системи 4Motion. Залежно від ситуації, до 70% моменту може відправлятися на передню вісь або до 80% – на задню.
Volkswagen Touareg R здатний долати на електротязі до 48 км
volkswagen-newsroom.com
Зовні версія R відрізняється декоративними елементами, оригінальними хромованими патрубками вихлопної системи і 20-дюймовими колісними дисками, які при бажанні можна замінити 22-дюймовими.
Volkswagen Touareg R
volkswagen-newsroom.com
Салон прикрасили чорною перфорованою шкірою з синьою декоративною строчкою і синім амбієнтним підсвічуванням
volkswagen-newsroom.com
Volkswagen Touareg R розділить увагу публіки на Женевському автошоу з двома іншими спортивними новинками VW – Golf GTI і GTD. Продажі в Європі почнуться в другій половині нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представила бюджетний кросовер.
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