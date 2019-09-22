На Хмельниччині п'яний водій убив чотирьох: перші фото ДТП

У ніч на 22 вересня, на автодорозі неподалік села Новосілка Деражнянського району Хмельницької області сталося ДТП, в результаті якого загинуло чотири людини.
Винуватцем аварії є 25-річний водій автомобіля "FORD MONDEO", який не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим її перекиданням. Про це повідомило слідче управління ГУНП у Хмельницькій області.
У результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 і 2001 років народження, загинули на місці події. Всі вони були жителями Деражні і Деражнянського району.
На Хмельниччині п'яний водій убив чотирьох
facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti
Водій отримав політравми та госпіталізований в місцеву лікарню. Ще один 28-річний пасажир не постраждав.
За попередніми даними, водій транспортного засобу знаходився у стані алкогольного сп'яніння.
На місці події працює слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами .
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Одесою сталася страшна ДТП з маршруткою. В результаті аварії загинули 9 осіб.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!