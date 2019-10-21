Компактний кросовер Hyundai Creta 2020 представлений офіційно

Головними особливостями кросовера Hyundai Creta 2020 модельного року стануть яскравий дизайн і просунуті опції.

Ймовірно, ви вже бачили цей автомобіль раніше, але, як повідомляє OBOZREVATEL, тільки тепер новинку представили офіційно і показали фото. Новий Hyundai Creta (на деяких ринках модель зветься Hyundai ix25) виглядає набагато сучасніше попередника.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Новини Новий кросовер Skoda буде змагатися з Duster

В першу чергу, увагу привертає багаторівнева оптика - фірмовий елемент для нових кросоверів південнокорейського бренду. Згідно з останніми трендами, денні ходові вогні розташовуються в окремих блоках, а головне світло розташовується нижче.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

У схожій стилістиці оформили і задні ліхтарі, розділивши їх на кілька сегментів. Крім того, на багажних дверцятах видно суцільну світлодіодну смугу - дуже актуальне рішення.

Незважаючи на кардинальні зміни зовнішності, справжня революція відбулася всередині. Щиток приладів тепер цифровий, а центральна консоль "злітає", перетікаючи у великий дисплей мультимедійної системи вертикальної орієнтації.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Як видно, на передній панелі залишили мінімальну кількість фізичних перемикачів. Навіть за управління кліматичною установкою тепер відповідає сенсорний екран. Ймовірно, на фото представлений кросовер в топової комплектації — версії простіше можуть оснащувати екраном меншого розміру і традиційними кнопковими блоками для керування другорядними функціями автомобіля.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Першим ринком для Hyundai Creta 2020 модельного року стане Китай. Там для новинки запропонований тільки один двигун — 1,5-літровий бензиновий чотирициліндровий мотор потужністю 115 к.с. і 144 Нм крутного моменту, який поєднується з 6-ступінчастою механічною КПП і варіатором. На глобальному ринку у моделі напевно буде більш широка моторна гамма.

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Hyundai Creta 2020 hyundai.com

Не забули і про технології - компактний кросовер Hyundai отримав камери кругового огляду, асистент руху в займаній смузі (стежить за розгоном, гальмуванням і напрямком руху) і функцію доступу в салон за допомогою смартфона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був офіційно представлений кросовер Toyota C-HR.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!