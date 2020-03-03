Який вживаний електромобіль обрати: десятка найкращих

Британські журналісти What Car? склали список найкращих електромобілів. Причому не нових, а вживаних.

Донедавна подібний рейтинг скласти було неможливо, оскільки електромобілі порівняно недавно з'явилися на ринку (10 років тому), а кількість самих моделей налічувалася одиницями. Однак тепер ситуація змінилася, й експерти можуть давати поради споживачам із приводу купівлі вживаних електрокарів. Велика кількість машин уже розміняли не один десяток тисяч кілометрів, а кількість моделей електромобілів на ринку збільшилася до декількох десятків, охоплюючи найрізноманітніші сегменти.

Так вийшло і у випадку з рейтингом What Car?: до їхнього ТОП-5 увійшли електромобілі найрізноманітніших розмірів, від сіті-карів до великих кросоверів, а роки експлуатації допомогли виявити ті чи інші "болячки" автомобілів.

Найкращі вживані електромобілі

10: Volkswagen e-Up

newspress.co.uk

Плавний електромотор із миттєвим крутним моментом, немає втрат вільного простору (батареї грамотно упаковані), є швидка зарядка. Запас ходу невеликий (дорейстайл – 100 км, після оновлення – 260 км), проте в місті більше і не потрібно.

9: Kia Soul EV

newspress.co.uk

Нескучний дизайн, адекватний обсяг салону, гарна комплектація (клімат-контроль, камера заднього виду та ін.), є швидка зарядка. Запас ходу непоганий навіть до зміни поколінь – 212 км.

8: BMW i3

newspress.co.uk

Німецький преміум за прийнятні гроші, є дві версії для покупки – чисто електрична та з ДВЗ-подовжувачем. Приємний у керуванні, добре тримає дорогу, відмінно справляється з креном, незважаючи на вузький кузов.

7. Tesla Model X

newspress.co.uk

Один із найбільших та найпотужніших електромобілів, до того ж іще й із чудовим дизайном (змушує звернути на себе увагу будь-якого перехожого). Ну і, звичайно, з гарним запасом ходу (понад 480 км), який легко поновлювати завдяки можливості "швидке зарядження" (а ось звичайна зарядка, на жаль, триває довго).

6. Nissan Leaf (1 покоління)

newspress.co.uk

Один із найперших EV на ринку, який довів, що електрифікувати можна навіть такий сегмент, як бюджетний сімейник. При виборі "Ліфа" краще звернути увагу на фейсліфтінгові моделі із запасом ходу 170-193 км (АКБ – 30 кВтгод), оскільки у дореформеної версії пробіг відверто слабенький.

5. Tesla Model S

newspress.co.uk

Багато в чому Tesla Model S є дуже практичним автомобілем. Вільного простору на рахунку цього авто – величезна кількість. В іншому "еска" не потребує представлення.

4. Hyundai Ioniq

newspress.co.uk

Hyundai Ioniq поставляється з великою кількістю оснащення, крім того він трохи практичніший за VW Golf. Їздовими якостями "кореєць" теж радує. Реальний запас ходу – всього 190 км (один з небагатьох мінусів цієї машини).

3 Volkswagen e-Golf

newspress.co.uk

Так само гарне авто, як і бензиновий/дизельний Golf. Звісно, він обмежений у пересуванні, зате більш тихий та швидкий. Крім того, у нього легке рульове керування і відмінна маневреність на трасі. Ще з плюсів – практичність; великий багажник і достатня кількість вільного простору для пасажирів. Запас ходу на одному заряді – 200 км, але після поновлення його довели до 300 км.

2: Jaguar I-Pace

newspress.co.uk

Серед плюсів першого електричного "британця" – футуристичний дизайн, відмінна динаміка і гарний запас ходу у 400 км. А ще непогана ціна як для преміум-кросовера (в межах 60 000 євро).

1: Renault Zoe

newspress.co.uk

Renault Zoe, як і раніше, залишається одним із найдоступніших електромобілів на ринку. Великий вибір версій, можливість взяти авто в лізинг (правда, тільки не в Україні), відмінний варіант для сім'ї з дітьми – у нього взагалі без будь-яких проблем влізе візочок. Крім того, у машини гарний пробіг (в оновленій версії реальний запас ходу на рівні 300 км). Також є швидка зарядка. Ті покупці, у кого обмежений бюджет, можуть розглянути варіант покупки однієї з найбільш ранніх моделей Zoe, яка пропонується на вторинному ринку від 8 000 євро. В цілому, Zoe заслуговує того, щоб зайняти місце найкращого уживаного електромобіля, доступного на цей час. Тобто, він застарілий.

Бонус: найгірший електромобіль

Renault Fluence

newspress.co.uk

Може здатися дивним, що найкращий та найгірший вживаний електромобіль належать одному і тому самому виробникові, але, на жаль, факт залишається фактом – Renault Fluence є прикладом того, якими не треба робити електромобілі. Поганий запас ходу, божевільна вага, немає швидкої зарядки. Однак, заради справедливості варто відзначити, що цей автомобіль з`явився на світ дуже давно.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL наочно показував, чим електромобілі відрізняються від гібридів.

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