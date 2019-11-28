Який вигляд може мати Ford Mustang-E з кузовом пікап

На дизайнерському сайті behance.net з'явилися оригінальні ескізи пікапа Ford Mustang-E.
Як раніше писав OBOZREVATEL, у США дебютував перший повністю електричний кросовер Ford Mustang-E. Ми докладно розповідали про новинку, а тепер поговоримо трохи про перспективи розвитку електричного напрямку Ford.
Ford Mustang-E Truck
behance.net
Після дебюту електричного пікапа Tesla Cybertruck цілком логічно припустити, що провідні світові автовиробники піднімуть рукавичку, кинуту Ілоном Максом. Наприклад, компанія Ford, яка є одним з найбільших виробників пікапів в світі, могла б продовжити дослідження в галузі електрокарів і запропонувати шанувальникам своїх пікапів F-Series оцінити переваги електротяги.
Ford Mustang-E Truck
behance.net
Який вигляд міг би мати такий автомобіль, вирішив пофантазувати дизайнер Микита Аксьонов, що розмістив досить реалістичні ескізи вантажної версії Ford Mustang-E. Наскільки такий проєкт перспективний – покаже час. Поки ж пікапи з традиційними ДВС продовжують займати більшу частку в загальному обсязі продажів нових машин у США.
Ford Mustang-E Truck
behance.net
За даними рейтингового агентства JD Power, тільки за першу половину 2019 року американці придбали або взяли в лізинг понад 1,2 млн пікапів. Тож перший, хто зможе налагодити серійне виробництво легких вантажівок "на батарейках", зірве джек-пот.
Ford Mustang-E Truck
behance.net
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai вирішила вийти на ринок пікапів з новою моделлю Santa Crus.
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