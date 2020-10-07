В Україні налагодили виробництво сучасних електричних мотоциклів

В Україні стартувало серійне виробництво мотоцикла під назвою GEON ScrAmper. Новинка являє собою електричний байк за ціною бюджетного вживаного автомобіля.

Як пише FirstGear, електромотоцикл розробила компанія GEON за підтримки центру EMGo Technology. За основу був узятий бензиновий мотоцикл GEON ScrAmbler – замість штатного двигуна на 250 "кубиків" і паливного бака інженери встановили 18-сильний (22 к.с. на піку) електромотор і батарею ємністю 10 кВтг. Коробка передач залишилася тою самою – 5-ступінева "механіка".

Характеристики українського електромотоцикла наступні: в міському циклі він проїжджає 120 км на одному заряді, при піковій потужності – 105 км; зарядка АКБ займає 2,5 години; максимальна швидкість становить 122 км/год.

Поки на конвеєр запущена обмежена серія ScrAmper. Ціна електробайка – приблизно 5 500 доларів.

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