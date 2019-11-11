Головна Новини
11 листопада • оновлено в 17:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Українці масово скуповують б/у електромобілі

532
Читати матеріал російською

За 10 місяців 2019 роки українці придбали і поставили на облік 6247 електромобілів.

Про це повідомляє Укравтопром. За даними Асоціація автовиробників України в нашій країні спостерігається серйозне зростання продажів машин на електротязі.

Nissan Leaf

Nissan Leaf

nissan.com

За десять місяців поточного року в Україні було зареєстровано 5789 легкових і 458 легких комерційних електромобілів. У підсумку, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст легкових EV склав 37%, а комерційних моделей – майже в два рази.

Новини
Двомоторний Nissan Leaf не залишить Tesla ніяких шансів

Статистика свідчить, що парк комерційних електромобілів поповнюється на 96% за рахунок б/у машин. Бестселерами в цій категорії стали Renault Kangoo ZE – 420 шт. (403 б/у і 17 нових), Nissan e-NV200 – 21 шт. (20 б/у і 1 нова).

Renault Kangoo Express ZE

Renault Kangoo Express ZE

renault.com

Nissan e-NV 200

Nissan e-NV 200

nissan.com

Серед легкових електромобілів також переважають вживані моделі – з 5789 машин, зареєстрованих з початку року, тільки 498 – нові. Хітом продажів залишається Nissan Leaf, який придбали в кількості 2763 примірників. Другий улюбленець українців – Tesla Model S з результатом 489 авто. У Топ-5 легковиків на електротязі увійшли: BMW i3 – 297 шт .; Volkswagen е-Golf – 279 шт .; FIAT 500е – 253 шт.

Tesla Model S

Tesla Model S

tesla.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий електричний Mini викликав величезний інтерес у потенційних покупців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Автоновини України Новини автосвіту
Місце
Україна
Теги
електромобілі Nissan Tesla BMW Volkswagen Renault Fiat
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот взяли бы ту же Таврию или горбатый всунули в него нормальный салон и можно было на электротяге сделать и цена была бы приемлема
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel