Українці масово скуповують б/у електромобілі

За 10 місяців 2019 роки українці придбали і поставили на облік 6247 електромобілів.

Про це повідомляє Укравтопром. За даними Асоціація автовиробників України в нашій країні спостерігається серйозне зростання продажів машин на електротязі.

Nissan Leaf nissan.com

За десять місяців поточного року в Україні було зареєстровано 5789 легкових і 458 легких комерційних електромобілів. У підсумку, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст легкових EV склав 37%, а комерційних моделей – майже в два рази.

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Статистика свідчить, що парк комерційних електромобілів поповнюється на 96% за рахунок б/у машин. Бестселерами в цій категорії стали Renault Kangoo ZE – 420 шт. (403 б/у і 17 нових), Nissan e-NV200 – 21 шт. (20 б/у і 1 нова).

Renault Kangoo Express ZE renault.com

Nissan e-NV 200 nissan.com

Серед легкових електромобілів також переважають вживані моделі – з 5789 машин, зареєстрованих з початку року, тільки 498 – нові. Хітом продажів залишається Nissan Leaf, який придбали в кількості 2763 примірників. Другий улюбленець українців – Tesla Model S з результатом 489 авто. У Топ-5 легковиків на електротязі увійшли: BMW i3 – 297 шт .; Volkswagen е-Golf – 279 шт .; FIAT 500е – 253 шт.

Tesla Model S tesla.com

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