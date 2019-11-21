У Tesla такого немає: Volkswagen створив електромобіль із практичним салоном

Лінійка електромобілів Volkswagen розшириться завдяки новому універсалу. Автомобіль отримав назву VW ID. Space Vizzion, його показали на автошоу в Лос-Анджелесі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, наразі прототип має статус концепту, проте ззовні машина майже готова до серійного виробництва.

Volkswagen ID. Space Vizzion – новий електромобіль у незвичайному кузові vw.com

Німецький бренд поки що надіслав на конвеєр один електрокар – VW ID.3. Однак на цьому в компанії не зупиняться. Нова модульна платформа MEB дозволить розширити лінійку електромобілів завдяки компактному міському гетчбеку, кільком кросоверам, мінівену, фургону й розкішному седану.

Volkswagen ID. Space Vizzion Concept характеризується мінімалістичним дизайном vw.com

Volkswagen ID. Space Vizzion Concept – ще одна варіація використання електричних компонентів. Водночас автомобіль вдався досить великим: 4958 мм завдовжки за 2964 мм колісної бази.

Універсал Volkswagen ID. Space Vizzion Concept виглядає елегантно vw.com

У багажнику Volkswagen ID. Space Vizzion чомусь ховаються скейтборди. Чому б і ні?.. vw.com

Дизайн досить лаконічний і прохолодно-спокійний – цілком в стилі інших концептуальних електромобілів "Фольксваген". З іншого боку, саме на розслаблення і спокій має налаштовувати універсал для довгих подорожей.

Передні фари об'єднані світлодіодною смугою, таке ж рішення використовували для задніх ліхтарів. Загалом зовнішність позбавлена "зайвих" елементів – навіть замість дверних ручок тут підсвічені сенсорні панелі.

Volkswagen ID. Space Vizzion всередині здається сучасним і розкішним vw.com

Ця ідея продовжується і в інтер'єрі, де замість фізичних перемикачів вибрали величезний монітор і сенсорні органи управління навіть на кермі. Салон на даний момент розрахований на чотирьох чоловік. При цьому багажник досить місткий – близько 600 л.

Акцент в салоні Volkswagen ID. Space Vizzion робиться на комфорті чотирьох пасажирів vw.com

Серійний електромобіль Volkswagen напевно запропонує як мінімум п'ятимісну конфігурацію. Потужність єдиного електромотора складає 275 л.с. Однак можливий і повнопривідний варіант з двомоторним компонуванням на 355 к.с. Ємність 82-кіловатної батареї забезпечить запас ходу до 590 км.

Універсал Tesla Model S поки існує в якості унікального проєкту nielsvanroij.com

Цікаво, що за габаритами новинка приблизно відповідає Tesla Model S. Однак американський електрокар не пропонується в кузові універсал. Подібну модифікацію підготували хіба що силами стороннього тюнінг-ательє, але поки невідомо, чи можна буде купити такий автомобіль.

Volkswagen ID.3 – первісток нової лінійки електромобілів vw.com

Як розповідав OBOZREVATEL, BMW готує новий електромобіль – альтернативу 7 Series.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся