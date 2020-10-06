У нового кросовера Tesla відлетів дах у перший виїзд після покупки

У США стався курйозний випадок з новим кросовером Tesla Model Y. У електрокара відшарувався скляний дах в першу ж поїздку після покупки – як тільки власник залишив дилерський центр.

Про прикрий інцидент розповіли у соцмережі Reddit. Після операції чоловік відправився зі своїм сином додому, і в якийсь момент водій і пасажир почули, як з салону доноситься сильний звук вітру. Спочатку вони припустили, що справа була у вікні, що випадково відкрилося, але виявилося, що "гул" утворився через панорамний дах, який відірвалася від кузова кросовера і відлетів просто на ходу (щоб подивитися відео, доскольте новину до кінця).

Американець одразу ж подзвонив в поліцію і попередив, що на дорозі можуть валятися осколки скла. Після цього він попрямував до дилера і повернув машину. Представники компанії пообіцяли зробити безкоштовну заміну даху, однак потерпілий водій хоче повністю відмовитися від машини і повернути свої гроші.

Дилер припустив, що причина дефекту може полягати в тому, що скло просто забули приклеїти на заводі, або у автомобіля була дефектна прокладка.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електромобілі і паливні авто порівняли по вартості обслуговування.