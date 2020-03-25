Tesla з пробігом 235 000 км: що сталося з її батареєю

Численні тести і приватний досвід автовласників показали, що батареї електромобілів досить живучі – вони не деградують так швидко, як спочатку вважалося.

І ось один з володарів електромобіля Tesla вирішив це підтвердити зайвий раз: в своєму відеоблозі Бранден Флаш поділився деякими досвідом володіння ліфтбеком Model S 70D. Його автомобіль був випущений у 2015 році, і на цей момент машина проїхала 146 000 миль (235 000 км) і пережила понад 1000 циклів зарядки (якщо точніше – 1014).

Tesla Model S70D Брандена instagram.com/brandenflasch

Шляхом піжахунків Флаш встановив, що за 5 років батарея його Тесли зберегла близько 83% своєї початкової місткості. Таким чином, за рік АКБ "просідала" приблизно за 3,4% або ж на 1,7% кожні 15 000 миль (майже 24,2 тис. км). І це при цьому, що автомобіль експлуатувався досить активно: в середньому американці проїжджають на рік на своєму авто 15 000 миль (24,2 тис. км), тоді як Бранден "намотував" щорічно рівно у два рази більше – 30 000 миль (48,3 тис. км).

Tesla Model S70D Брандена instagram.com/brandenflasch

Яким же чином власник зробив підрахунки? Виходячи з ємності батареї, замірів запасу ходу та енергоспоживання. У новій Model S70D фактична ємність акумулятора становила 66,5 – 68,8 кВтг (повна - 71,2), і ось в одній з останніх поїздок тесловод витратив весь запас ходу автомобіля (вдалося проїхати 335,1 км), на що пішло 55,7 кВтг енергії. Після цього в "засіках" акумуму залишилося ще 4 кВтг, і якщо скласти обидва значення, то виходить, що зараз фактична ємність батареї становить 59,7 кВтг, при тому що бортова електроніка визначила використовуваний запас, що використовуюється, у цій конкретній АКБ як 58,4 (повний –62, 4). Таким чином, ємність АКБ за весь час зменшилася приблизно на 6,8-10,4 кВтг (в межах 12-17%).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Tesla почала випуск нової моделі – вона буде конкурувати з невеликими паливними кроссоверами.

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