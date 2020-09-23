Tesla випустить народний електрокар за $25 000: що це буде за авто

На спецзаходів Tesla глава компанії Ілон Маск оголосив про те, що його фірма випустить воістину народний електромобіль. Він з'явиться в найближчі три роки і коштуватиме приблизно 25 000 доларів.

Як пише Electrek.co, новинка, можливо, отримає ім'я Model C. Для виходу такої машини зараз розробляється поліпшена технологія виробництва батарей – вона дозволить значно знизити їх собівартість. Крім того, самі по собі батареї також буде нові (іншого формату).

На даний момент компанія працює над тим, щоб зробити батареї простішими у виробництві і одночасно значно підвищити їх ефективність щодо сучасних зразків. Очікується, що нові батареї будуть потужнішими у 6 разів, а їх місткість – більшою у 5 разів. При цьому запас ходу електрокарів вони збільшать на 16%.

Маск пообіцяв, що Tesla за 25 000 доларів за своїми споживчими якостями не поступиться більш дорогим паливним аналогам.

Також автомобіль оснастять автопілотом четвертого рівня (це повністю автономне управління, яке не вимагає постійної уваги водія), а його запас ходу складе не менше 320 км.

На конвеєр автомобіль відправиться у 2022-2023 році.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Tesla показала Model S з запасом ходу понад 830 км.