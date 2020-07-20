Tesla пропонує взяти новий електромобіль за $4500

На даний момент кросовер Tesla Model Y є найбільш популярним електромобілем компанії. Але в Тесла вирішили розширити аудиторію. Тепер автомобіль можна забрати всього за $4500.

Такі умови пов'язані з відкриттям програми лізингу. Перший платіж становить якраз 4500 доларів. Щомісячний внесок дорівнює $499. Максимальний термін лізингу – 36 місяців.

Таким чином, загальна вартість електрокара Tesla Model Y Long Range через три роки складе майже $22 500. Нещодавно ми повідомляли, що базовий варіант електромобіля Тесла подешевшав до $50 000 з $53 000, якщо мова йде про повноцінну покупку.

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На даний момент програма лізингу доступна для ринку США, де такий варіант використання автомобілів дуже популярний в умовах, коли покупці хочуть частіше міняти нові машини. В окремих випадках після закінчення терміну лізингу автомобіль можна викупити за решту суми.

OBOZREVATEL раніше розповідав про електромобіль Tesla Model 3, який не витримав сили дощу і просто розсипався під впливом води.