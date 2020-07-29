Tesla може відправити у продаж дешевий електрокар

На даний момент найбільш доступним електрокаром компанії є Tesla Model 3. Фото: Tesla.

Електромобілі Tesla позиціонуються як преміальних авто, тому ціна завантаженого опціями примірника на рівні $100 000 – не рідкість. Але незабаром може з'явитися дешевий EV.

Ілон Маск спантеличений високими цінами на електромобілі Тесла. Він вважає, що компанії важко домогтися своїх цілей через високу вартість продукції, що випускається. Тому ціни повинні бути набагато нижчими.

На тлі цього виробник постійно знижує вартість електрокарів. На даний момент найбільш доступною пропозицією є базова Tesla Model 3 з ціною близько $38 000. Але навіть це на думку Маска забагато, якщо йдеться про дійсно масовий електромобіль.

Tesla зацікавлена в більш високих продажах. Для цього необхідний дешевий електромобіль. Фото: oilexp.ru

У зв'язку з цим глава Tesla вже ділився міркуваннями про доступний компактний гетчбек для європейського ринку, виробництво якого можна налагодити на німецькому заводі Tesla. Його будівництво вже розпочалося.

Говорити про терміни появи бюджетного електромобіля Тесла поки рано. Спершу компанія планує відправити у виробництво пікап Cybertruck (не раніше 2022 року) і нове покоління Roadster (приблизно 2023 рік). Крім того, необхідно розгорнути повномасштабний конвеєр з виробництва електричної вантажівки Tesla Semi.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про зниження цін на найпопулярнішу модель Tesla – компактний кросовер Model Y.