Скільки коштують найдорожчі електрокари з Китаю, які можна купити в Україні

Експерти очікують, що через кілька років у продажу залишаться лише електромобілі. Навіть неповороткий український ринок потроху готується до реформ. Раніше ми повідомляли, які електромобілі можна купити в нас офіційно.

Проте вибір не такий широкий. З цієї причини AutoOboz зібрав електрокари, які продаються сторонніми дилерами й посередниками. До того ж йтиметься про китайські моделі – саме в КНР розвиток "зеленого" транспорту набирає особливо високих обертів, що призводить до великої кількості подібних моделей. Цього разу розглянемо верхівку цінового діапазону. Якими бувають дорогі електромобілі з Китаю і на що вони здатні?

Не лякайтеся, що машина німецька. Цей компактний електричний кросовер створили на базі глобальної моделі Q2 винятково для Китаю. І виробляють автомобіль там же. Але тепер його можна купити і в Україні приблизно за $42 000. Крім того, що порівняно зі стандартним Q2 електромобіль Audi отримав нову силову установку, йому подовжили колісну базу – китайці особливо цінують додатковий простір у салоні. Запас ходу складає приблизно 200 км.

До цього проєкту безпосередній стосунок має Mercedes-Benz. Можливо, саме тому автомобіль виглядає незрівнянно краще на тлі інших китайських автомобілів. Технічна частина багато в чому дісталася від Mercedes EQC. Запас ходу – приблизно 400 км. В Україні середньорозмірний кросовер пропонують за $58 000.

Концерн BYD – один із китайських лідерів із освоєння транспорту "нової енергії" (так електромобілі чомусь називають у Піднебесній). Великий седан Han – одна з найбільш симпатичних моделей компанії. В Україні коштує близько $43 000 і може проїжджати до 400 км на одній зарядці.

Якщо седан – це просто і нудно, BYD пропонує великий кросовер. Чимось він нагадує Lexus RX, але все-таки виглядає відносно самобутньо та навіть стильно. У найбільш потужній модифікації силова установка видає близько 500 к.с. Запас ходу – 400 км, ціна для українських покупців – $50 000.

На домашньому ринку GAC позиціонується як виробник машин середнього класу, але деякі електрокари компанії потрапляють до преміального сегменту. Там же перебуває кросовер Aion LX і в Україні з ціною $45 000. Електричний SUV виглядає незвично і технологічно, запас ходу складає приблизно 350 км.

Polestar – дочірній електричний бренд Volvo. Для молодої компанії китайський ринок є пріоритетним (також у КНР організовано виробництво), але надалі модель з'явиться і в інших країнах. Наразі ж українці можуть купити Polestar 2 з Піднебесної за $73 000. Запас ходу – 350 км.

Цей елегантний і незвичайний седан є одним з найбільш амбітних електрокарів Китаю. А ще до його розробки причетна компанія Xiaomi, якщо вам це цікаво. Хоча, здається, у світі вже не залишилося зубної щітки, до якої ця корпорація не мала б відношення. Хай там як, купити Xpeng P7 в Україні можна за $43 000, без підзарядки вдасться (можливо) проїхати 450 км.

Незвичайний електричний кросовер від NIO – смілива заявка на лідерство в сегменті. Звісно, в межах Китаю. Але в Україні придбати цю модель теж можна. За нескромні $73 000. До того ж запас ходу базової модифікації ледь перевищить 300 км. З цієї причини на домашньому ринку NIO пропонує цікаву альтернативу довгим зарядкам – швидку заміну батареї в спеціальних терміналах. В Україні, звісно, цей сервіс недоступний.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найдешевші китайські електромобілі, які можна придбати в Україні. Асортимент широкий, та й ціни привабливі. Проте на рідному ринку вони набагато дешевші.