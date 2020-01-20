Що собою являє найстаріша модель Тесла: відео

Tesla Model S – і сьогодні здатний і цілком сучасний електромобіль. Це підтверджує і свіжий відеоогляд популярної моделі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, компанія поки не планує виводити на ринок наступника. Хоча в мережу і потрапили цікаві натяки на Тесла Модел S другого покоління. Найближчим часом доведеться мати справу з автомобілем колишньої генерації.

Tesla Model S виповнилося 8 років! tesla.com

Знаменитий електромобіль Tesla Model S існує з 2012 року. Вісім років – гідний вік для повноцінного життєвого циклу машини, проте найближчим часом автомобіль наступного покоління не з'явиться. Що ж собою являє найстаріша модель компанії?

Новини У нового електромобіля Tesla уже виявили іржу

Звісно, фактично первістком був спорткар Tesla Roadster у 2008 році. Але той абсолютно нішовий автомобіль був дуже далекий від того, що сьогодні пропонує компанія Тесла. Та й базувався він на Lotus Elise, що перетворювало машину швидше на електричний тюнінг, ніж на самостійну модель.

Першим автомобілем компанії був спорткар Tesla Roadster tesla.com

Model S же, завдяки численним оновленням, особливо в модифікації Long Range, залишається одним з найбільш гідних EV сучасності. Судіть самі: мало хто з конкурентів може запропонувати 600 км запасу ходу і розгін до 100 км/год за 3,7 с. Крім того, менш ніж за 100 тис. доларів (в США) до цього додаються просторий салон і два практичних багажника, а також купа ігор, доступ до YouTube і Netflix. Відмінна пропозиція!

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Tesla Model 3 перетворили, здається, на гірший автомобіль компанії. Але з цією розробкою все не так однозначно.

Hummer відродився для того, щоб скласти конкуренцію Tesla Cybertruck зі своїм новим електричним пікапом.

У цей час "російський" електропікап Tesla Cybertruck на базі УАЗа вже покрився іржею.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!