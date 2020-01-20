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20 січня • оновлено в 14:16
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Що собою являє найстаріша модель Тесла: відео

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Tesla Model S – і сьогодні здатний і цілком сучасний електромобіль. Це підтверджує і свіжий відеоогляд популярної моделі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, компанія поки не планує виводити на ринок наступника. Хоча в мережу і потрапили цікаві натяки на Тесла Модел S другого покоління. Найближчим часом доведеться мати справу з автомобілем колишньої генерації.

Tesla Model S виповнилося 8 років!

Tesla Model S виповнилося 8 років!

tesla.com

Знаменитий електромобіль Tesla Model S існує з 2012 року. Вісім років – гідний вік для повноцінного життєвого циклу машини, проте найближчим часом автомобіль наступного покоління не з'явиться. Що ж собою являє найстаріша модель компанії?

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Звісно, фактично первістком був спорткар Tesla Roadster у 2008 році. Але той абсолютно нішовий автомобіль був дуже далекий від того, що сьогодні пропонує компанія Тесла. Та й базувався він на Lotus Elise, що перетворювало машину швидше на електричний тюнінг, ніж на самостійну модель.

Першим автомобілем компанії був спорткар Tesla Roadster

Першим автомобілем компанії був спорткар Tesla Roadster

tesla.com

Model S же, завдяки численним оновленням, особливо в модифікації Long Range, залишається одним з найбільш гідних EV сучасності. Судіть самі: мало хто з конкурентів може запропонувати 600 км запасу ходу і розгін до 100 км/год за 3,7 с. Крім того, менш ніж за 100 тис. доларів (в США) до цього додаються просторий салон і два практичних багажника, а також купа ігор, доступ до YouTube і Netflix. Відмінна пропозиція!

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Tesla видео електромобілі авто
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