Найбільш продаваний електромобіль у Європі стане доступнішим

Найбільш продаваний електромобіль у Європі – Volkswagen ID.3 – стане доступнішим. Компанія анонсувала нові версії моделі.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Електричний гетчбек Volkswagen ID.3 з'явився у продажу на європейському ринку восени минулого року. За кілька місяців він вийшов у лідери з продажу у Європі серед електромобілів. За чотири місяці новинка розійшлася тиражем близько 55 тисяч екземплярів.

Спочатку модель пропонувалася у топових виконаннях із мотором потужністю 204 к.с. Зокрема, версію Pro Performance з батареєю ємністю 58 кВтг оцінили в 36 500 євро, а за Pro S з акумулятором на 77 кВтг просили не менш ніж 42 тисячі. Однак тепер компанія запропонує більш доступні варіанти електрокара.

У грудні у Німеччині дебютував ID.3 Pro з мотором потужністю 145 к.с. та батареєю на 58 кВтг. Його ціна стартує з позначки 35 тисяч євро. А тепер сімейство поповнила версія Pure Performance за ціною від 31 500 євро. Новинка отримала батарею ємністю 45 кВтг, яка дозволяє подолати до 348 км за циклом WLTP. Крім того, у "базі" машина оснащена більш простим зарядним пристроєм на 7,2 кВт. 150-сильний електромотор дозволяє розігнати гетчбек до 100 км/год за 8,9 с.

А у другій половині року очікується ще одне поповнення – базова версія Pure. Вона отримає 110-сильний електромотор та батарею на 45 кВт. Очікувана вартість становитиме 30 тисяч євро. Зазначені ціни не враховують державну субсидію, яка, наприклад, у Німеччині становить 9000 євро. Так, найдешевший ID.3 обійдеться німецьким покупцям у 21 тисячу євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електрокросовер VW ID.4 повністю розсекречений, а бюджетний електромобіль VW проїхав на одному заряді 531 км.