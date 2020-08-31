Російський хакер намагався "зламати" завод Tesla за $1 000 000

27-річний росіянин Єгор Крючков планував кібератаку на завод Tesla в штаті Невада з метою крадіжки конфіденційних даних для подальшого отримання викупу від компанії.

Як повідомляє Drom, російський хакер попросив допомоги в підготовці злочину одного із співробітників заводу Tesla, з яким зловмисник познайомився ще в 2016 році. За сприяння Крючков пропонував $1 000 000.

Передбачалося, що співробітник компанії встановить шкідливе ПЗ (розробка обійшлася в $250 000) у внутрішні системи компанії. Таким чином хакер отримав би доступ до секретної інформації, за яку планував отримати великий викуп від Tesla.

Завод Gigafactory в Неваді, на який планувалася хакерська атака. Фото: drom.ru

Співробітник заводу після першої ж зустрічі повідомив керівництву та ФБР про наміри росіянина і отриману від нього пропозицію. Наступні зустрічі фіксувалися правоохоронцями для збору інформації про плани зловмисника.

Єгора Крючкова вже заарештували, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до п'яти років. Ілон Маск в Твіттері подякував спецслужбам за допомогу в запобіганні дійсно серйозноъ хакерської атаки.

Ілон Маск зазначив, що атака могла бути серйозною. Скріншот сторінки в Twitter

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ДТП за участю електромобіля Tesla, який при русі в режимі автопілоту врізався в поліцейську машину.

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