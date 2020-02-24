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24 лютого • оновлено в 14:31
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Renault показала дешевий електромобіль: перші подробиці і фото

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Компанія Renault презентує в Женеві електричний міський хетчбек Twingo ZE

Як стало відомо OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві відбудеться світова прем'єра електромобіля Renault Twingo ZE Новинка побудована на базі звичайного хетчбека, але замість традиційного ДВС ззаду у машини розташовується електромотор.

Renault Twingo ZE

Renault Twingo ZE

media.renault.com

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Він має потужність 81 к.с., а максимальний обертовий момент в 160 Нм доступний відразу після старту. Щоб розігнати компактний хетчбек до 50 км / год буде потрібно менше 4 секунд, а максимальна швидкість досягає 135 км / ч.

Renault Twingo ZE створений на базі звичайного хетчбека Twingo

Renault Twingo ZE створений на базі звичайного хетчбека Twingo

media.renault.com

На Renault Twingo ZE вам навряд чи вдасться встановити рекорд Нюрбургрінга, але безсумнівно, це буде один з найдоступніших електромобілів на ринку.

Renault Twingo ZE

Renault Twingo ZE

media.renault.com

Завдяки літій-іонного акумулятора ємністю 22 кВтг і вагою 165 кг, автомобіль здатний подолати до 250 км відповідно до циклом WLTP City. Як випливає з назви, тестовий цикл пов'язаний виключно з міським водінням. У повному циклі WLTP (57% місто, 25% передмістя, 18% шосе) електромобіль зможе подолати відстань до 180 км.

Завдяки літій-іонного акумулятора ємністю 22 кВтг і вагою 165 кг автомобіль здатний подолати до 250 км (WLTP City)

Завдяки літій-іонного акумулятора ємністю 22 кВтг і вагою 165 кг автомобіль здатний подолати до 250 км (WLTP City)

media.renault.com

Повна зарядка від побутової розетки на 2,3 кВт займе 13 годин і 30 хвилин. За допомогою Wallbox (3,7 кВт) цей час скоротиться до 8 годин, а з більш потужним Wallbox 7.4 на зарядку піде 4 години.

Renault Twingo ZE

Renault Twingo ZE

media.renault.com

Twingo ZE стане сьомим представником електромобільної сім'ї Renault. Нагадаємо, що французький виробник пропонує широку палітру електромобілів – квадроцикл Twizy, хетчбек Zoe, комерційні фургони Kangoo ZE і Master Z.Е., седан Samsung SM3 ZE (продається в Південній Кореї) і кросовер K-ZE (доступний в Китаї). Останній очікується в Європі в наступному році. Крім того, в Женеві відбудеться дебют електромобіля під брендом Dacia.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у компанії Renault великі плани по розширенню електричної лінійки.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швейцарія Женева
Теги
Женевський автосалон електромобілі Renault Samsung Dacia новини авто
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