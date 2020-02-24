Renault показала дешевий електромобіль: перші подробиці і фото

Компанія Renault презентує в Женеві електричний міський хетчбек Twingo ZE

Як стало відомо OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві відбудеться світова прем'єра електромобіля Renault Twingo ZE Новинка побудована на базі звичайного хетчбека, але замість традиційного ДВС ззаду у машини розташовується електромотор.

Renault Twingo ZE media.renault.com

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Він має потужність 81 к.с., а максимальний обертовий момент в 160 Нм доступний відразу після старту. Щоб розігнати компактний хетчбек до 50 км / год буде потрібно менше 4 секунд, а максимальна швидкість досягає 135 км / ч.

Renault Twingo ZE створений на базі звичайного хетчбека Twingo media.renault.com

На Renault Twingo ZE вам навряд чи вдасться встановити рекорд Нюрбургрінга, але безсумнівно, це буде один з найдоступніших електромобілів на ринку.

Renault Twingo ZE media.renault.com

Завдяки літій-іонного акумулятора ємністю 22 кВтг і вагою 165 кг, автомобіль здатний подолати до 250 км відповідно до циклом WLTP City. Як випливає з назви, тестовий цикл пов'язаний виключно з міським водінням. У повному циклі WLTP (57% місто, 25% передмістя, 18% шосе) електромобіль зможе подолати відстань до 180 км.

Завдяки літій-іонного акумулятора ємністю 22 кВтг і вагою 165 кг автомобіль здатний подолати до 250 км (WLTP City) media.renault.com

Повна зарядка від побутової розетки на 2,3 кВт займе 13 годин і 30 хвилин. За допомогою Wallbox (3,7 кВт) цей час скоротиться до 8 годин, а з більш потужним Wallbox 7.4 на зарядку піде 4 години.

Renault Twingo ZE media.renault.com

Twingo ZE стане сьомим представником електромобільної сім'ї Renault. Нагадаємо, що французький виробник пропонує широку палітру електромобілів – квадроцикл Twizy, хетчбек Zoe, комерційні фургони Kangoo ZE і Master Z.Е., седан Samsung SM3 ZE (продається в Південній Кореї) і кросовер K-ZE (доступний в Китаї). Останній очікується в Європі в наступному році. Крім того, в Женеві відбудеться дебют електромобіля під брендом Dacia.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у компанії Renault великі плани по розширенню електричної лінійки.

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