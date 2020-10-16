Renault офіційно представила найдешевший електромобіль Європи

Концерн Renault офіційно представила серійну версію кроссоверного хетчбека Dacia Spring. Це перша повністю електрична модель бренду "Дачія", яка покликана стати найдешевшим електромобілем в Європі. Новинка володіє скромними характеристиками, однак це буде компенсовано рекордної низькою вартістю машини. У народі її вже прозвали електричним міні- "Дастер".

Фото і характеристики опублікувала прес-служба французької групи. Нова Dacia Spring дебютувала одночасно в трьох версіях: одна стандартна, друга – адаптований варіант під каршерінг, третя – комерційна модифікація. Як і було відомо раніше, базується новинка на електрокарі Renault City K-ZE, який вже виробляється і продається в Китаї (там він коштує трохи менше 10 тис. Доларів).

Зовні електрокар нагадує компактний кросовер, однак за фактом "Спрінг" є високим хетчбеком – його кліренс становить "лише" 150 мм. Машина має довжину 3,73 метра, ширину 1,62 і висоту 1,51 метра.

Салон у Dacia Spring такий же за обсягом, як у Sandero Stepway. Багажник практичних розмірів – 300 літрів (близько 600 літрів при складених задніх сидіннях). Вантажна версія при цьому відрізняється модифікованою задньою частиною: замість сидінь вона має в своєму розпорядженні майданчик, на якому можна перевозити вантаж масою до 325 кг при обсязі 0,8 куб.

Запас ходу Dacia Spring залежить від дорожніх умов – в змішаному циклі електрокар проїжджає на одному заряді 225 км, в міському – 295 км за циклом WLTP. Батарея – літій-іонна ємністю 26,8 кВтг. Її зарядка 100% від домашньої розетки 220 В займає менше 14 годин, якщо ж підключитися до Wallbox на 7,4 кВт, то можна вкластися менше ніж у 5 годин. Також передбачена зарядка постійним струмом – в такому випадку АКБ поповнюється на 80% менше ніж за годину.

Живлення Dacia Spring отримує від електромотора, який в екорежімі видає 31 к.с., а в звичайному – 40 сил (крутний момент – 126 Нм). У першому випадку максимальна швидкість становить 100 км/год, в другому – 125 км/год. При натисканні кнопки Eco динамка стає слабкішою, зате збільшується запас ходу – приблизно на 10%.

Оснащення у новинки – багате. Воно включає електропідсилювач керма, центральний замок з дистанційним управлінням, елекстросклопідіймачі, цифрову приладову панель. Опційно доступна мультимедіа з 7,0-дюймовим екраном, ел. регульовані дзеркала заднього виду, кондиціонер, парктронік, камера заднього виду і повнорозмірна запаска.

Ціна Dacia Spring ще не оголошена, але вже точно відомо, що вона становитиме в межах від 15 000 до 20 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault готує кросовер за 7500 доларів.