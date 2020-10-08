Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати

За дев'ять місяців 2020 року українці придбали і зареєстрували 5,4 тисячі легкових електромобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Асоціація Укравтопром. Водночас частка старих електрокарів збільшилася до 92%, проти 91% роком раніше. Середній вік придбаних EV становить 4 роки.

Пальму першості в сегменті зберігає Nissan Leaf. За дев'ять місяців 2020 року в Україну ввезли 1728 електромобілів цієї моделі.

На другому місці Tesla Model 3, яку придбали 657 українців. На третьому місці ще одне дітище компанії Ілона Маска – Tesla Model S із результатом 612 авто.

Четверте і п'яте місце рейтингу займають відповідно FIAT 500е (287 шт.) і кросовер Tesla Model X (268 шт.).

Серед нових електромобілів найбільшою популярністю користувався Hyundai Ioniq, яких було реалізовано в Україні з початку року 93 екземпляра. Як нам повідомили в компанії Hyundai, ця модель користувалася дуже гарним попитом і всі машини вже розпродані. Для тих, хто з якоїсь причини не встиг стати володарем електричного Ioniq, можуть придбати кросовер Kona Electric або почекати, коли на українському ринку з'явиться Ioniq нового покоління.

Як писав раніше OBOZREVATEL, українці у вересні купили більше як нових, так і старих автомобілів, ніж у серпні.