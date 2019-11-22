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22 листопада • оновлено в 12:28
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Перший електромобіль Lexus здивував запасом ходу

1.6т
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Компактний кросовер Lexus UX став основою для першого електромобіля японського бренду. Новинка називається Lexus UX 300e, а її характеристики мають досить гідний вигляд.

Як з'ясував OBOZREVATEL, до цього материнська Toyota відмовлялася від розробки електрокарів, вважаючи гібриди більш перспективним напрямком. Досить скоро в компанії змінили своє ставлення до актуального сегменту і вже активно розвивають електромобільний сегмент.

Електромобіль Lexus UX 300e має такий же вигляд, що і стандартний кросовер

Електромобіль Lexus UX 300e має такий же вигляд, що і стандартний кросовер

lexus.com

Преміальний бренд Lexus не залишився обабіч. Першим EV виробника виявився кросовер "Лексус" UX, який ззовні не відрізняється від бензинової чи гібридної модифікації.

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Електричний кросовер Lexus UX 300e 2020

Електричний кросовер Lexus UX 300e 2020

lexus.com

Мабуть, у компанії поспішали підготувати перший електромобіль якомога швидше, тому в ролі основи виступила готова модель. Проте характеристики електричний кросовер отримав гідні.

Усередині Lexus UX 300e нічим не відрізняється від гібридної версії або моделі з ДВЗ

Усередині Lexus UX 300e нічим не відрізняється від гібридної версії або моделі з ДВЗ

lexus.com

Потужність єдиного мотора, встановленого в передній частині, становить 201 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 54 кВт/год забезпечує запас ходу 400 км.

Окремий застосунок дозволить відстежувати важливі параметри Lexus UX 300e

Окремий застосунок дозволить відстежувати важливі параметри Lexus UX 300e

lexus.com

Для Lexus UX 300e 2020 створили спеціальний мобільний застосунок, який дозволить відстежувати залишок ходу, час закінчення зарядки, дистанційно керувати кліматичною системою і підігрівом крісел. На європейський ринок новинка надійде вже наступного року.

Електромобіль Hyundai Kona – один із найкращих у класі

Електромобіль Hyundai Kona – один із найкращих у класі

hyundai.com

Головні суперники новинки – компактні електричні кросовери Hyundai Kona Electric і Kia e-Niro (Kia Niro EV, так модель називається на окремих ринках).

Кросовер Kia Niro – гідний суперник для Lexus UX 300e

Кросовер Kia Niro – гідний суперник для Lexus UX 300e

kia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі кросовер Lexus новини
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