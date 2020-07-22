Останню Tesla намагаються продати за 1,5 мільйона доларів

Електромобіль Tesla Roadster на базі Lotus Elise виробляли з 2008 по 2012 рік. Останній екземпляр цієї моделі продають в Швейцарії за 1,5 мільйона доларів.

Іноді електрокар підживлюють. Фото: carforyou.ch

Машина у відмінному стані. За вісім років пробіг склав всього 200 км. Щоб батарея не "померла в нуль", час від часу електромобіль підключають до зарядки. Кузов пофарбовано у білий колір. На кермі все ще є заводський чохол.

Салон Tesla Roadster виглядає відмінно, адже на машині майже не їздили. Фото: carforyou.ch

Не можна сказати, що ціна за автомобіль виправдана. Свого часу цю модель продавали трохи дорожче $100 000. Звісно, машину вже зняли з виробництва, а її стан вдалося зберегти на високому рівні. Проте статус Tesla Roadster ще не досяг класики, якщо це взагалі колись відбудеться.

1,5 мільйона доларів – дуже багато за цю машину. Фото: carforyou.ch

За куди менші гроші сьогодні можна придбати будь-який сучасний електрокар Тесла. До того ж, як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно найпопулярніша модель бренду сильно подешевшала.