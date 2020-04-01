Новітній кросовер Tesla кинули в річку, але мережа не вражена

Буквально тільки но компактні кросовери Tesla Model Y почали відвантажувати щасливим покупцям. Майк МакГінніс навіть наважився відзначити цю подію досить незвичним способом.

Новий власник, мабуть, вирішив відправити свою покупку в річку подібно військовому десанту. У всякому разі, Майк саме так все і хотів обставити в своєму Твіттері, коли опублікував відповідне відео з підписом про пригоди на бездоріжжі зі знаком оклику.

Новітній кросовер Тесла відправили в річку скріншот відео

Ми зрозуміли, емоції у хлопця зашкалюють. Тим часом новий електромобіль Tesla Model Y перетинає невеликий водний потік. Власне, користувачі мережі абсолютно не вражені тим, що відбувається.

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Багато хто погодився з тим, що в цьому заїзді немає нічого надприродного. І навіть будь-який суперкар з мінімальним кліренсом впорався б з цим завданням не гірше. Ви і самі можете в цьому переконатися, подивившись відео.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, старий Mercedes SL вдалося перетворити на сучасний електромобіль завдяки деталям Tesla.

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