Новий корейський електромобіль отримав великий запас ходу

SsangYong Korando E100 – перший електромобіль південнокорейського виробника. Автомобіль варто чекати на ринку в 2021 році.
Як з'ясував OBOZREVATEL, новий електрокар виконають на базі SsangYong Korando. Швидше за все, дизайн машини злегка змінять – фари можуть стати вужчими, а передня решітка, можливо, і зовсім зникне.
Кросовер SsangYong Korando послужить основою для електромобіля
smotor.com
Поки деталей зовнішності виробник не розкриває. Однак новий електромобіль SsangYong може успадкувати деякі риси концепту SsangYong e-SIV EV, який натякав на появу кросовера з електромотором.
Прототип SsangYong e-SIV EV натякав на серійний електричний кросовер
smotor.com
Інформація про технічну частину вже є: автомобіль отримає єдиний електромотор потужністю 188 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 61,5 кВтг забезпечить 420 км запасу ходу відповідно до NEDC. У реальності це може означати 320-350 км.
SsangYong Korando 2019
smotor.com
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