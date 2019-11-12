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12 листопада • оновлено в 17:25
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Новий корейський електромобіль отримав великий запас ходу

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SsangYong Korando E100 – перший електромобіль південнокорейського виробника. Автомобіль варто чекати на ринку в 2021 році.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий електрокар виконають на базі SsangYong Korando. Швидше за все, дизайн машини злегка змінять – фари можуть стати вужчими, а передня решітка, можливо, і зовсім зникне.

Кросовер SsangYong Korando послужить основою для електромобіля

Кросовер SsangYong Korando послужить основою для електромобіля

smotor.com

Поки деталей зовнішності виробник не розкриває. Однак новий електромобіль SsangYong може успадкувати деякі риси концепту SsangYong e-SIV EV, який натякав на появу кросовера з електромотором.

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Прототип SsangYong e-SIV EV натякав на серійний електричний кросовер

Прототип SsangYong e-SIV EV натякав на серійний електричний кросовер

smotor.com

Інформація про технічну частину вже є: автомобіль отримає єдиний електромотор потужністю 188 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 61,5 кВтг забезпечить 420 км запасу ходу відповідно до NEDC. У реальності це може означати 320-350 км.

SsangYong Korando 2019

SsangYong Korando 2019

smotor.com

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Новини автосвіту
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авто електромобілі кросовер SsangYong новини
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